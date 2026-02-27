R. Madrid y City vuelven a encontrarse y duelo con sabor a Mundial PSG-Chelsea

Mientras tanto, el Barcelona evitó el cruce con el PSG y se medirá al Newcastle y el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool para jugarse el pase con el Tottenham, lo que deja al cuadro 'red' ante el Galatasaray, verdugo del Juventus, y al Arsenal, líder de la primera fase, ante el Bayer Leverkusen.

El sorteo en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), con la mano inocente del croata Ivan Rakitic, exjugador del Sevilla y del Barcelona, con el que ganó la Champions 2015, deparó ese triple duelo entre LaLiga y la "Premier", más la repetición de la final del Mundial de Clubes de 2025, con el duelo PSG-Chelsea, resuelto del lado inglés en Nueva York.

También confirmó que no podrá haber un cruce Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena de Budapest, aunque sí puede haber un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la 'infernal' parte plata del cuadro como la define la UEFA y el Barça y el Atlético por la azul.

La extracción de la primera bola ya hizo realidad "el día de la marmota" para el Real Madrid con Álvaro Arbeloa y el equipo de Pep Guardiola. Tendrá que volver al Santiago Bernabéu, donde ya estuvo esta temporada y se llevó la victoria en la quinta jornada de la fase Liga (1-2).

Será la quinta temporada consecutiva en la que se verán las caras. La pasada fue en la eliminatoria previa, en la que los blancos eliminaron a los ingleses. En sus 15 enfrentamientos anteriores se han repartido victorias y derrotas, 5 para cada uno y cinco empates. Los blancos ganan en goles aunque solo por uno (26-25).

El Real Madrid, previa clasificación para octavos con victoria sobre el Benfica en el "play-off", jugará la ida de en casa y la vuelta a domicilio, al revés que el Barcelona, que primero visitará al Newcastle y la vuelta en el Camp Nou.

La amenaza del PSG de Luis Enrique Martínez desapareció para el equipo de Hansi Flick, emparejado con un rival menos exigente que el último campeón y al que derrotó en la primera jornada de la fase liga a domicilio (1-2). Cuatro victorias y una sola derrota refrendan aún más el papel de favorito de los azulgranas.

Los ingleses, que llegan a octavos tras un 'play-off' sencillo contra el Qarabag azerí, fueron duodécimos en la primera fase, con 14 puntos, sólo dos menos que el Barcelona. En la "Premier" son undécimos en la clasificación de la liga inglesa y a 25 del liderato del Arsenal.

También el Atlético de Madrid puede celebrar haber evitado al Liverpool, su otro posible rival y que ya le derrotó en la primera jornada de la fase liga (3-2). Después de haber superado al Brujas para estar en el sorteo de hoy, los rojiblancos se jugarán el pase a cuartos contra el Tottenham, con la vuelta en campo inglés.

El equipo que dirige el croata Igor Tudor se ganó el pase a octavos directamente, aunque su rendimiento esta temporada es un tanto irregular. Sólo ha ganado 3 de sus últimos 15 encuentros oficiales; es decimosexto en la liga inglesa, a 4 puntos de la zona de descenso.

Por el mismo lado del cuadro que el Real Madrid, el ganador del PSG-Chelsea se medirá en cuartos al que pase del cruce Galatasary-Liverpool. Un posible duelo entre parisinos y madridistas podría darse en semifinales, en caso de que los blancos dejaran fuera al City y al vencedor del cruce Atalanta-Bayern Múnich.

Por el otro, puede haber un enfrentamiento español en cuartos si Barcelona y Atlético ganan en octavos. En la semifinal esperará el ganador de las otras dos eliminatorias. La que enfrenta al noruego Bodo/Glimt, la gran sorpresa del torneo, que ha dejado fuera al último subcampeón, el Inter de Milán , con el Sporting de Portugal, y la que medirá a al Leverkusen alemán con el Arsenal del español Mikel Arteta, semifinalista hace un año y gran favorito en esta edición a la vista de los resultados y su marcha incontenible.

Eliminatoria estrella será la que enfrente al PSG, defensor del título, con el Chelsea, que le impidió levantar el primer trofeo del Mundial de Clubes hace meses. Fuera del top ocho, el equipo de Luis Enrique tuvo que pagar el peaje de un 'play-off' ajustado frente al Mónaco y ha ganado a los ingleses en 3 de los 8 partidos que han jugado.

Los octavos de final se jugarán el 10/11 y el 17/18 de marzo; los cuartos el 7/8 y el 14/15 de abril; las semifinales el 28/29 de abril y el 5/6 de mayo y la final el sábado día 30 en (Budapest).

Bodo/Glimt (NOR)-Sporting de Portugal (POR)