Simeone: “Necesitamos que Lookman sienta la camiseta como la de Nigeria”

“Llegó con mucha ilusión, muchas ganas de seguir creciendo y ayudarnos y nosotros ayudarlo a él a seguir creciendo. Necesitamos que nos siga dando todo eso ofensivamente y agregarle un trabajo defensivo, que lo tiene, porque lo ha hecho mucho, sobre todo en Nigeria con su selección”, repasó el técnico en rueda de prensa.

“Necesitamos que sienta la camiseta de la misma manera que siente la de Nigeria y pueda representar al Atlético de Madrid en ese estado, porque en ese estado es un jugador muy importante y lo necesitamos de esa manera”, afirmó.