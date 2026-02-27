Snoop Dogg y el Swansea, la colaboración más inverosímil de todas

En julio de 2025, el Swansea sorprendió al mundo al presentar su nueva camiseta con un peculiar modelo: Snoop Dogg. Así se anunciaba que el cantante se uniría como inversor al club de Gales, siguiendo los pasos de otra estrella como Luka Modric, que también aportó su granito de arena al proyecto de los 'Swans' unos meses antes.

La conexión entre los dueños, Cravatt y Cohen, facilitó la incorporación de Snoop Dogg, al que no se le pidió que aportara una gran suma económica, sino que más bien esta relación funcionaría como una especie de patrocinio. El objetivo de los estadounidenses era aprovechar la audiencia del cantante, que tiene 32 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 100 millones de seguidores en redes, para aumentar la visibilidad global del Swansea, un club que en 2013 ganó la Copa de la Liga, pero que desde hace ocho años vaga por el Championship, la Segunda división del fútbol inglés.

"La historia del club y de esta área del país me ha tocado una fibra. Es una ciudad orgullosa y de clase obrera. Un 'underdog' que ataca, justo como yo. Estoy muy orgulloso de ser parte del Swansea City", dijo Snoop Dogg cuando fue presentado como accionista del equipo.

Y la estrategia de Cravatt y Cohen dio sus frutos. El Swansea empató contra el Preston y se queda a mitad de tabla, a ocho puntos del 'playoff' de ascenso a Premier League, pero esta semana, las imágenes de Snoop Dogg estaban por todas partes. Incluso tuvo su influencia durante el partido y cuando el Preston llevaba la delantera, sus aficionados cantaban "¿Cuál es el marcador, Snoop Dogg?".

En la previa del encuentro, y según avistó un periodista de la BBC, los aficionados hicieron cola durante cinco horas para poder presenciar el desembarco del cantante en el estadio. Este firmó autógrafos, se hizo fotos y dedicó un rato a empaparse de la historia de los 'Swans', incluyendo una instantánea con el delantero español Michu, que marcó 28 goles en 67 partidos con el club.

Después de ver el partido en el palco de honor, con una pequeña pancarta que rezaba "haced ruido, no puedo oíros", el cantante bajó a los vestuarios y saludó a los jugadores del Swansea.

"Me alegra que esté por aquí. Estoy contento de que tengamos a alguien como él, que ama el club, ama la ciudad y que quiere estar aquí", dijo Vitor Matos, entrenador del Swansea.

En una línea completamente distinta fue el entrenador del Preston, Paul Heckingbottom, al ser preguntado sobre si había notado el ambiente diferentes a otros partidos por la presencia del músico.

"Creo que el olor a hierba del túnel es lo único distinto que he notado".

El interés de Snoop Dogg en el deporte no es algo nuevo y en los recientes Juegos Olímpicos de invierno fue entrenador de honor del equipo estadounidense. En los de París 2024 fue una especie de 'cheerleader' de Estados Unidos y llegó a portar la antorcha olímpica.

Lo que cada vez es más habitual también es la relación de las divisiones inferiores del fútbol inglés con el espectáculo. Mientras la propiedad del Swansea tiene a estrellas como Snoop Dog, Luka Modric y Martha Stewart, el Wrexham está en manos de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Los galeses, que han ascendido tres divisiones desde la llegada de los actores, se enfrentarán al Chelsea en la próxima ronda de la FA Cup en el que puede ser el partido más importante de la historia moderna de este club.

Y no son los únicos, el Birmingham City, que hace poco fichó a Carlos Vicente procedente del Alavés, tiene en su accionariado a la superestrella de la NFL Tom Brady, el Bournemouth, el conjunto de Andoni Iraola, al actor Michael B Jordan, el Leeds United, a los golfistas Jordan Spieth y Justin Thomas y al jugador de baloncesto Russell Westbrook, y el Burnley al exjugador de fútbol americano JJ Watt.