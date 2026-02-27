Un campeón fue eliminado y otro pasó trabajos para seguir en la Copa Libertadores

Los argentinos, campeones en 1985, cayeron en su serie ante el Barcelona ecuatoriano, mientras que los brasileños, monarcas en 2024, sudaron la gota gorda contra el Nacional Potosí.

Chile también experimentó una especie de ying-yang, puesto que O'Higgins eliminó al Bahía en Brasil, pero Huachipato volvió a caer contra el Carabobo y dijo adiós al torneo.

A continuación los hechos de la segunda fase del certamen:

Con una remontada que le dio el triunfo por 1-2 ante el Guaraní paraguayo en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, el Juventud uruguayo hizo historia este jueves en la Copa Libertadores al lograr por primera vez la clasificación una tercera fase previa del torneo continental.

El mediocampista argentino Ramiro Peralta se convirtió en el héroe del equipo de la localidad de Las Piedras al anotar el gol definitivo en el tiempo añadido. Los dirigidos por el argentino Sebastián Méndez se medirán con el colombiano Deportivo Independiente Medellín (DIM).

El Deportes Tolima colombiano vivió este jueves una noche de máxima tensión en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué: vio cómo el Deportivo Táchira venezolano le empató la serie en el tiempo añadido al vencerlo por 0-1 y sufrió un gol anulado por el VAR, pero desde el punto penalti se impuso por 3-0 y resolvió su clasificación a la tercera fase previa.

En la siguiente ronda, el Tolima se medirá con el O'Higgins chileno.

El O'Higgins chileno se sobrepuso al ímpetu de un Bahía que lo superaba por 2-0 en el primer tiempo con un doblete del atacante Willian José en el estadio Fonte Nova de Salvador, emparejó la serie con un tanto de Arnaldo Castillo tras el 1-0 de la ida y llevó la definición a los penales, instancia en la que ganó por 3-4.

Los de Rancagua, dirigidos por el argentino Lucas Bovaglio, disputarán su pase a la fase de grupos contra el Deportes Tolima colombiano.

Los penaltis también se hicieron presentes en el barrio porteño de La Paternal, donde Argentinos Juniors no pudo ratificar la ventaja obtenida tras el 0-1 de la semana pasada en Guayaquil y vio cómo el Barcelona le repitió la misma dosis para forzar la definición desde los doce pasos tras un tanto de Jhonny Quiñónez.

El equipo ecuatoriano, del venezolano César Farías, se impuso por 4-5 y se medirá en la tercera fase al Botafogo.

Botafogo, campeón de la Copa Libertadores de 2024, terminó el primer tiempo con ventaja de 2-0 gracias a los goles de Alex Telles y Danilo, lo que presagiaba una victoria más cómoda.

Pero no fue así. El equipo de Martín Anselmi perdió el balón ante los bolivianos de Leonardo Eguez, que amenazaron con llevar la serie a los penales tras haber ganado en la ida por 1-0, por lo que los cariocas terminaron pidiendo tiempo en Río de Janeiro.

El Carabobo venció por 1-2 al Huachipato y avanzó a la tercera fase al confirmar la ventaja que sacó en su triunfo en la ida en Valencia. Los goles de la victoria los anotaron en el primer tiempo Eric Ramírez y Edson Tortolero. El descuento fue de Cris Martínez.

La victoria le asegura al club venezolano, al menos, competir en la Copa Sudamericana, pero antes buscará un cupo en la fase de grupos, que nunca ha disputado, ante el peruano Sporting Cristal.

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) igualó 0-0 en casa con el Liverpool y pasó a la tercera fase en la que espera por otro club uruguayo, el Juventud.

El equipo colombiano aprovechó la victoria por 1-2 en el juego de ida para pasar de ronda en un partido difícil disputado bajo la lluvia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, que tuvo como figura al portero local, el uruguayo Salvador Ichazo.

Sporting Cristal se enfrentará al Carabobo en la tercera fase del certamen tras igualar 0-0 con el 2 de Mayo que dio batalla hasta el final, cuando fue superado en la tanda de penaltis 5-4 y con el que había empatado 2-2 en el partido de ida.

Los peruanos se impusieron en los penaltis con anotaciones de Yoshimar Yotún, Martín Távara, Christofer Gonzáles, el argentino Juan Cruz González y el brasileño Cristiano.

Juventud (URU) - Independiente Medellín (COL)

Deportes Tolima (COL) - O'Higgins (CHI).