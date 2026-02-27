Un Colo Colo crecido apunta al liderato en el clásico ante una U de Chile en crisis

Los negriazules pondrán en juego su ubicación como punteros el sábado ante Deportes Limache, que está tercero con ocho enteros tras ceder la cima de la tabla el pasado fin de semana.

La quinta jornada inicia con los duelos entre el séptimo Cobresal –con siete puntos– frente al decimotercero La Serena que suma dos, y el noveno Unión La Calera, con seis unidades, ante el sexto Audax Italiano, también con siete.

El Cacique llega al encuentro recuperado anímicamente después de tres victorias consecutivas que le dieron un respiro, tras una larga etapa de crisis que inició en 2025. Los azules, en tanto, no han podido ganar su primer partido esta temporada.

Este duelo entre archirrivales será el superclásico número 199, y en el historial de los últimos cinco años cuando juegan en Monumental los albos tienen ventaja con tres victorias por una de los laicos.

La temporada pasada, Colo Colo ganó 1-0 en medio del momento complejo que atravesó el club en varios ámbitos, incluyendo los pocos resultados positivos.

Este triunfo vino luego de que en 2024 la U logró derrotarlos 0-1 en su visita, un marcador histórico tras 23 años sin imponerse en Macul.

La previa al superclásico ha desatado sorpresas reseñadas en la prensa chilena, que da cuenta de que el técnico argentino de los albos, Fernando Ortiz, prepara un equipo titular en el que no estaría la veterana figura Arturo Vidal.

Por el contrario, recuperaría a una pieza clave para el ataque como el argentino Javier Correa, quien habría mejorado de una lesión y estaría listo para intentar hundir, aún más, al club universitario que se encuentra en aprietos.

La presión sobre el entrenador argentino de la U, Francisco Meneghini, aumenta tras cuatro partidos sin ganar y considerando que luego de este partido enfrentará al chileno Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana, que definirá quién avanza a la fase de grupos.

Los rumores sobre el técnico, que llegó esta temporada al banco del Bulla, apuntan a que su destino se decide luego de estos dos encuentros relevantes, que en caso de perderlos decretaría su partida tras solo seis duelos.

Meneghini no contará con dos jugadores clave en ataque: Lucas Assadi, quien es baja por lesión y el delantero uruguayo Octavio Rivero, el recién llegado refuerzo de 34 años tiene una sinovitis en la rodilla izquierda.

En ofensiva, no obstante, tienen al experimentado ídolo Eduardo Vargas, al refuerzo argentino Juan Martín Lucero –ex Colo Colo– y Javier Altamirano.

El resto de la fecha tendrá los encuentros entre Coquimbo Unido, décimo con seis puntos, ante el decimoquinto Deportes Concepción, y el antepenúltimo Palestino frente al undécimo O’Higgins, que viene de eliminar al brasileño Bahía en fase previa de Copa Libertadores.

Universidad de Concepción, octavo con siete unidades, juega ante el colista Everton y el cierre será del cuarto Ñublense, que suma ocho enteros, ante Universidad Católica que está en el quinto puesto con un punto menos.