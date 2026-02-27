Valentín Carboni sufre una grave lesión que lo deja sin opciones de ir al Mundial

Carboni, que el próximo jueves cumplirá 21 años, llegó al fútbol argentino desde el Genoa italiano para sumar minutos como titular que le permitieran estar a disposición del seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

Carboni, formado en Lanús como su padre, Ezequiel, y su hermano Franco, pasó por Inter de Milán, Monza, Olympique de Marsella y Genoa, y apenas disputó cinco partidos con la casaca del conjunto de Avellaneda antes de su lesión.

Hasta el momento no está definido si regresará a Italia para rehabilitarse o si lo hará en Argentina.

Campeón con la Albiceleste en la Copa America de 2024, sufrió una "rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha", según informó Racing a través de un comunicado en sus redes sociales, el cual aclaró que el jugador se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días.