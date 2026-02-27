Vilajoana pide "generosidad" al resto de precandidatos para cerrar un pacto

"A mí me gusta analizar las intenciones mirando a los ojos para comprobar realmente qué nivel de generosidad están dispuestos a dar cada uno. Mi generosidad ya la he demostrado durante muchos años. Ahora la han de demostrar los otros", ha afirmado Vilajoana durante un acto celebrado en su sede electoral en el que ha presentado su programa sobre el área social.

En este sentido, el precandidato ha asegurado que él "siempre" ha puesto al Barça por delante. "Lo he hecho toda la vida y ahora no dejaré de hacerlo. Me he ido del club cuatro veces y lo he servido desde muchas posiciones y nunca me he planteado si esta posición me gustaba o no o me gustaba más una que otra", ha recordado.

"¿Que si echo en falta esa generosidad en los otros candidatos? Un poco sí, porque sino ya estaría (el pacto cerrado)", ha respondido Vilajoana, convencido de que se debería consensuar una opción por el cambio, "que es lo que mayoritariamente quiere el socio".

Por su parte, el empresario inmobiliario ha asegurado estar "muy contento" por cómo va la recogida de firmas, que concluye este lunes 2 de marzo, para ser candidato.

"No solo de las que tenemos, sino también la que están 'in itinere'. Pasaremos el corte, que nadie tengo ninguna duda. Es más, igual hay alguna sorpresa y todo", ha afirmado.

Por otra parte, Vilajoana ha criticado con dureza al director deportivo de fútbol del Barcelona, Anderson Luis de Souza 'Deco', y a su adjunto en el secretaría técnica, Bojan Krkic, por acudir este jueves a la sede electoral de Joan Laporta para darle públicamente su apoyo.

"Son socios y adultos, y pueden expresar su opinión siempre que quieran. A partir de aquí, uno también ha de tener la responsabilidad de saber los cargos que ocupa, no solo en el Barça, en todas partes. Es un tema de educación democrática, de ética, pero tampoco me sorprende. Si alguien no sabe distinguir el rol que tiene en cada sitio adonde va, quizá se lo tendremos que explicar", ha comentado al respecto.

En cuanto a sus propuestas sobre el área social, el precandidato defiende la recuperación de los precios de los abonos del Camp Nou previos al traslado al Estadio Olímpic Lluís Companys y del 'Seient Lliure' para que el socio pueda liberar su localidad cuando no pueda acudir al estadio, la creación de una Grada de Animación para 3000 o 4000 aficionados sin límite de edad y de una agencia de viajes que organice los desplazamientos de la afición culé.

También apuesta por una Asamblea de Socios 360 que sea híbrida y que no solo esté formada por compromisarios, por la implementación de un Código Ético Social y por la creación de un plan de reubicación en el Spotify Camp Nou que priorice la reagrupación familiar y destine los aproximadamente 10.000 asientos de nueva construcción para socios que estén en la lista de espera.