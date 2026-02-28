2-0. El Barça gana al descanso con un doblete de Lamine Yamal

Barcelona, 28 feb (EFE).- El Barcelona gana al Villarreal (2-0) al descanso del partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports que se disputa este sábado en el Spotify Camp Nou con dos goles de Lamine Yamal, el primero en el minuto 28 a pase de Fermín López y el segundo en el minuto 37 tras una acción individual.