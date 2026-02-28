3-1. El Como se afianza en Europa y Morata se lesiona en los últimos minutos

El delantero español, que entró al terreno de juego en el minuto 77, sufrió una patada de Jamil Siebert en el 87. Aunque pidió penalti, el árbitro no entendió tal castigo para el infractor.

Morata no pudo seguir en el choque e incluso se retiró antes del final, aunque su equipo ya había agotado los cambios.

Ya ganaba entonces por 3-1, una vez que todos los goles fueron en el primer tiempo: al 0-1 de Lassana Coulibaly, el conjunto de Cesc Fábregas respondió con el 1-1 de Anastasios Douvikas, el 2-1 de Jesús Rodríguez -pasador también en el 1-1- y con el 3-1 de Marc Oliver Kempf antes del descanso.