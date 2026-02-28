3-4. El VAR amarga la histórica remontada del Burnley

Entre abucheos y un considerable enfado de los 'Clarets' acabó uno de los partidos más entretenidos del año en la Premier League, con siete goles y otros dos anulados.

Lo que parecía ser una rutinaria victoria del Brentford, que anotó tres goles en poco más de media hora, se convirtió primero en una remontada para la historia del Burnley y más tarde en un drama para este equipo, que además de no sacar nada de esta jornada se queda mucho más cerca de caer al Championship (Segunda división inglesa).

Los goles de Mikkel Damsgaard, Igor Thiago, que suma ya 17 en esta Premier, y Kevin Schade, sentenciaron prácticamente el partido para los de Keith Edwards, que iba a celebrar su renovación hasta 2032 de la mejor manera posible.

Sin embargo, en el tiempo de descuento de la primera mitad, Michael Kayode, la catapulta que manda los saques de esquina del Brentford, se metió en su propia portería un disparo de Jaidon Anthony y permitió al Burnley marcharse al descanso con un rayo de esperanza.

Este hilo pronto se convirtió en una cuerda a la que agarrarse cuando Kadoye volvió a desviar a gol un disparo de Anthony y cuando Flemming cabeceó el 3-3 en el minuto sesenta.

Al Burnley le quedaba media hora por delante para anotarse una remontada histórica delante de los suyos, pero el VAR le amargó la existencia. Primero, le anuló el 4-3 al propio Flemming por un milimétrico fuera de juego, pero la siguiente fue peor.

En el minuto 98, después de que Damsgaard colocara con el interior su doblete para poner el 3-4 del Brentford, el veteranísimo Ashley Barnes bajó una pelota dentro del área a la desesperada y fusiló al portero rival, desatando la histeria en un Turf Moor que pensaba que se llevaría al menos un punto.

Pero volvió el VAR, revisó durante cinco minutos una posible mano de Barnes, que alegaba a su vez que le había dado en el pecho, y finalmente anuló el tanto. La victoria se fue para un Brentford que es séptimo con 43 unidades, a cinco del Liverpool, que es quinto.

El Burnley, que había sumado cuatro de los últimos seis puntos, sigue penúltimo, con 19 unidades y a ocho de la salvación.