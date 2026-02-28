Adán, jugador en la liga iraní: "Tomé uno de los últimos vuelos que salieron de Teherán"

El guardameta afirmó que el conflicto le pilló justo cuando estaba "saliendo" del país, por lo que pudo llegar a Madrid, donde está su familia, según contó en una entrevista en el programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional de España (RNE).

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Adán relató que el país se encontraba en una situación "tensa" tras las protestas del mes de enero que exigían un cambio en el sistema político, entre otros asuntos, pero dijo que la situación era de normalidad pese a existir la amenaza de ataques por parte de Estados Unidos o Israel.

"Es verdad que siempre hay noticias sobre posibles ataques durante estos meses y es cierto que el otro día nos dijeron: bueno, puede ser que estas 48 horas sean un poco decisivas. Finalmente ha sido hoy cuando ha comenzado todo el conflicto", señaló.

El portero español pudo abandonar el país, pero no corrieron la misma fortuna su compañero de equipo hispano-marroquí Munir El Haddadi, ex de Barcelona, Getafe o Las Palmas, y el español Iván Sánchez, jugador del Sepahan y ex del Real Valladolid, que tras encontrarse con el espacio aéreo cerrado, ahora lo intentan por carretera.

"A ellos no les ha dado tiempo a salir. Yo tenía el vuelo a las 6:30 con destino a Turquía y ellos iban a Dubái a las 9 y ya no han podido salir. Han tenido que salir por carretera. Es verdad que no he podido hablar más con ellos porque la comunicación e internet son de mala calidad", relató.

"No me he podido comunicar con ellos pero sí sabemos, con la información que tenemos, que el viaje va a ser largo, porque son muchas horas hasta la frontera. Pero parece ser que es seguro", añadió.

A pesar de reconocer que al principio tuvo sus dudas, Adán dijo que Teherán es una ciudad "totalmente segura", que se puede hacer "vida normal" e incluso ha recibido visitas de familiares.

El guardameta español admitió que, tras ganar el viernes su partido de liga por 2-1, el entrenador del equipo, Sohrab Bakhtiarizadeh, les dio dos días libres, por lo que aprovechó para volver a España, aunque ahora tiene dudas de cuándo le será posible regresar a Irán.

"Teníamos la vuelta para este mismo lunes. Obviamente no podemos volver porque el espacio aéreo está cerrado. Todavía no nos hemos podido comunicar con el club porque las comunicaciones no existen. Entendemos que todavía no podemos volver y, en estas condiciones, yo creo que la idea es no volver", declaró.