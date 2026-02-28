Duelo de aspiraciones europeas entre el Girona y el Celta en Montivili

El equipo de Míchel Sánchez quiere ganar para hacer bueno el punto del lunes en Vitoria contra el Alavés (2-2), en un partido en el que volvió a ceder puntos en el tramo final por un gol de Lucas Boyé en el minuto 89. En el desplazamiento anterior los rojiblancos ya se quedaron a un paso de ganar por una diana de Kike Salas en el minuto 92, en Sevilla.

Pese a ello, el Girona se encuentra en dinámica ascendente, pues es junto a Osasuna y a Real Sociedad el tercer mejor equipo de este año 2026 con 15 puntos de 24, uno más que el propio Celta y solo por detrás del Real Madrid (21) y el Barcelona (18).

Si el conjunto catalán es capaz de dar un paso adelante más y acabar de consolidar la mejoría en las dos áreas debería poder olvidarse del descenso y afrontar el último tercio del campeonato con opciones de acabar en posiciones europeas.

Además, el partido de Vitoria significó el regreso de Azzedine Ounahi después de más de dos meses sin vestir de rojiblanco por la Copa África y una lesión. El centrocampista marroquí, fundamental en la primera mitad del curso, saltó al campo en el minuto 67 y en el 73 brindó el 1-2 a Viktor Tsygankov con un pase extraordinario. Luego el Alavés acabaría frustrando la victoria visitante.

Míchel tiene el bendito problema de que la competencia en la medular va creciendo y tanto Ounahi como Fran Beltrán, pieza clave desde su llegada a Girona en este mercado de invierno, procedente del propio Celta, deberían regresar al once este domingo.

El técnico madrileño recupera a Joel Roca tras sanción y tiene las bajas de Àlex Moreno, por problemas en el sóleo, y de los cuatro lesionados de larga duración: Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen.

En el cuadro gallego, el reencuentro de Fran Beltrán marca su visita. El centrocampista madrileño, al que la dirección deportiva que lidera Marco Garcés no le ofreció la renovación, adelantó seis meses su salida de Balaídos, donde hizo historia al convertirse en el tercer jugador celeste con más partidos (263) en Primera División. Solo le superan Iago Aspas y Hugo Mallo.

Beltrán llegó a Girona avalado por Míchel, con quien ya había coincidido en Vallecas. Y no tardó en afianzarse en la titularidad de un equipo que ha sumado tantos puntos (15) en lo que va de 2026 como en las primeras 17 jornadas de Liga.

Con una única derrota en los últimos ocho partidos, el equipo gerundense ha abandonado la zona de descenso, de la que ahora le separan seis puntos. A uno más -siete- tiene al Celta, que es sexto.

Los celestes viajan a Girona tras alargar su sueño europeo con otro cómodo triunfo ante el PAOK. El Celta se encuentra en su mejor momento futbolístico, y a eso se agarra el equipo de Claudio Giráldez para pelearle al Betis la quinta plaza.

El técnico gallego realizará rotaciones en Montilivi. Marcos Alonso y Javi Rodríguez, dos de los futbolistas más castigados por la acumulación de minutos, podrían tener descanso. También el uruguayo Matías Vecino, titular ante Mallorca y PAOK.

Girona: Gazzaniga; Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau; Fran Beltrán, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; y Vanat.

Celta: Radu; Aidoo, Starfelt, Carlos Domínguez; Mingueza, Moriba, Román, Carreira; Fer López, Hugo Álvarez y Jutglá.