El Eibar recibe al Cádiz de Gaizka Garitano, un histórico de los guipuzcoanos, en apuros

Uno de los principales obstáculos que se le presentarán al técnico Beñat San José para este encuentro es, sin duda, el gran grado de conocimiento que tendrá Gaizka Garitano de la estructura y plantilla armera, dado que es uno de los referentes del club guipuzcoano y fue, en su primera época como entrenador, el artífice de que el Eibar lograra por primera y única vez en su historia el ascenso a Primera División.

San José recupera para este encuentro a Peru Nolaskoain y a Lander Olaetxea, quienes han cumplido su partido de sanción por acumulación de tarjetas y regresarán muy posiblemente al once inicial.

Las bajas seguras dadas a conocer por el propio San José serán las de los lesionados Sergio Álvarez y Javi Martínez, que no podrán estar en la convocatoria, mientras que persiste la duda de Marco Moreno, también con molestias, aunque San José confía en que finalmente pueda ser incluido en la lista de convocados.

En este caso la zaga podría volver a contar en su eje central con Nolaskoain y el canario Marco Moreno y quedarían en los flancos Cubero y Arbilla.

Para cubrir la baja de Sergio Álvarez, San José podría recurrir al catalán Aleix Garrido como cerebro de la línea medular, en compañía del recuperado Lander Olaetxea.

Adelante, la línea formada por Corpas, Madariaga y Guruzeta se presume como la principal opción de San José y en la punta es muy posible que vuelva a contar con Javi Martón, para llevar el peligro a la meta gaditana.

Se espera un once más reconocible del que saltó al campo la pasada semana en A Coruña y que volvió a casa con una derrota por la mínima que rompió la buena dinámica que venía atravesando el cuadro armero.

Por su parte, el Cádiz viaja en un momento de exigencia competitiva y obligado a resurgir tras llevar seis jornadas sin ganar, en las que solo ha sumado un punto de 18 posibles fruto de un empate (1-1 en Burgos) y cinco derrotas, en el reencuentro de Gaizka Garitano con el club eibarrés, al que perteneció trece años entre jugador y entrenador.

El vizcaíno comenzó en el club armero su carrera en los banquillos, en 2010 al frente del Eibar B, y estuvo cinco temporadas como jugador (1998-99 y 2001-05) y siete como entrenador entre el filial (2010-12) y el primer equipo (2012-15 y 2021-23), con el logro de dos ascensos desde Segunda B a Primera, pero ahora llega muy cuestionado a Ipurua, su 'casa' y donde es toda una institución.

Al conjunto gaditano sólo le vale ganar para superar el "bache", como ha definido Garitano la crisis de resultados de su equipo, que ha pasado de los puestos altos de la tabla a ser duodécimo 35 puntos, los mismos que el Eibar, por lo que está en una fase del campeonato en la que le urge asegurar una posición estable en la clasificación.

Uno de los focos del trabajo semanal del equipo amarillo, tras perder frente a la Real Sociedad B (0-2), ha estado en la producción ofensiva, ya que debe buscar mayor fluidez en la circulación y más presencia en el área rival, especialmente ante equipos que plantean partidos intensos en el centro del campo.

La capacidad para generar superioridad por las bandas y para aprovechar las acciones a balón parado, además de extremar la concentración, puede convertirse en un factor diferencial frente a un rival acostumbrado a partidos de alta exigencia física.

Con la baja del centrocampista José Antonio de la Rosa por sanción, más las de los lesionados Bojan Kovacevic e Iuri Tabatadze, el equilibrio entre defensa y ataque será determinante para evitar desajustes que puedan ser penalizados, en un momento de reivindicación de Garitano para la mejora del Cádiz en su juego en ambas áreas, lo que no se cumplió en el último envite.

Eibar: Magunagoitia, Cubero, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla, Olaetxea, Aleix Garrido, Corpas, Mada, Guruzeta y Martón.

Cádiz: Aznar; Carcelén, More, Recio, Climent; Diakité, Ortuño, Ocampo, Cordero; Roger o Dawda y García Pascual.