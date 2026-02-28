El Elche y el Espanyol cruzan sus malas dinámicas en busca de una reacción

El equipo ilicitano, tras un inicio brillante de la temporada, sólo ha sido capaz de sumar tres puntos de los últimos 24 en juego, lo que le ha situado a las puertas del descenso, mientras el conjunto catalán ha emborronado una primera vuelta excelente al lograr solo dos empates desde que arrancó el año.

Fuera del descenso durante todo el campeonato, el partido es poco menos que una final para el Elche, que necesita puntuar para recuperar la confianza a las puertas de un tramo complicado del calendario, en el que enlazará dos visitas seguidas al Villarreal y al Real Madrid.

El Elche se ha rearmado para este compromiso y recupera a algunos jugadores con problemas físicos, como el media punta anglo angoleño Grady Diangana, ausente en Bilbao por molestias musculares.

La única baja en el equipo ilicitano, además de la del sancionado Yago de Santiago, es la del lateral Héctor Fort, que continúa en Barcelona con la rehabilitación tras ser operado del hombro a finales del pasado año.

El técnico local, Eder Sarabia, dispone de múltiples alternativas para confeccionar su alineación, sobre todo en ataque, donde ya cuenta con todos sus efectivos.

No parece probable que el entrenador cambie su habitual sistema de tres centrales, aunque sí que, tras dos semanas repitiendo alineación, realice algunas modificaciones, como la presencia de Diangana y Rafa Mir en el once inicial.

El Espanyol viaja después de sumar dos puntos de los últimos 24 y encajar 20 goles en este año 2026, la peor dinámica del curso de los blanquiazules esta temporada y que ha sacado a los catalanes de la zona europea de la clasificación, donde parecían instalados.

Revertir la dinámica es la gran asignatura pendiente del cuadro blanquiazul. Tanto el rendimiento en puntos como el defensivo, que el equipo considera claramente relacionados. El vestuario mantiene la confianza en su juego, pero aparca las palabras y se centra en conseguir una victoria que redibuje su mal inicio de 2026.

Los futbolistas periquitos recelan de la mala dinámica del anfitrión y también de su decimoséptima posición. Es un duelo de urgencias en el que no vale relajarse.

Por otra parte, los futbolistas del Espanyol Pere Milla y José Salinas se miden a su exequipo. Ambos fueron piezas importantes en el Elche. Un sector de la afición del Elche ya recibió con pitos a Milla en 2024, que después de cuatro temporadas en el conjunto ilicitano decidió no renovar y firmó por el Espanyol.

El balance entre ambos conjuntos es ligeramente favorable al anfitrión, aunque sin un dominador claro. En las últimas cinco visitas del Espanyol al feudo del Elche en LaLiga, los catalanes han cosechado una victoria, dos empates y dos derrotas. Las urgencias de ambos equipos invitan a pensar en un duelo igualado.

Por otra parte, el entrenador, Manolo González, no podrá contar para el partido contra el Elche con los lesionados Javi Puado y Antoniu Roca. Pere Milla y Edu Expósito acumulan cuatro cartulinas amarillas.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Aguado, Febas, Diangana o Cepeda, Germán Valera; André da Silva y Rafa Mir.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Dolan, Jofre Carreras y Roberto Fernández.