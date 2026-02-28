El trofeo de la Copa Mundial inicia gira en México en medio de dispositivo de seguridad

La presentación del trofeo fue realizada en medio de un amplio dispositivo de seguridad luego de los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado 22 de febrero, tras la captura de Nemesio Oceguera, uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos

La llegada de la copa estuvo resguardada por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policía estatal, quienes también custodiaron el circuito alrededor del recinto.

A 103 días del inicio de la justa mundialista, las autoridades y organizadores insistieron en dar un mensaje de tranquilidad y confianza tanto para la afición mexicana como para quienes visitarán este país para disfrutar alguno de los partidos de la fase eliminatoria.

La Secretaría de Gobernación de México, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el país está “en paz y hay tranquilidad para disfrutar el fútbol” y para recibir a 5.5 millones de visitantes en las sedes de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

“Seremos los mejores anfitriones del mundo, porque ser anfitrión por tercera vez de la Copa del Mundo es la oportunidad de demostrarle al mundo que somos una nación capaz de crecer a través del deporte”, dijo.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, estado del que es capital Guadalajara, enfatizó que la ciudad está en pie y funciona con normalidad gracias a las labores coordinadas con el Ejército y a “la valentía” con la que se ha conducido la ciudadanía.

“Hoy Jalisco, no tengo duda, está de pie y trabajando y consolidándose como la sede más mexicana del mundial aquí se va a vivir una gran fiesta deportiva, ciudadana”, afirmó.

En la ceremonia estuvieron Hugo Sánchez, cinco veces campeón de goleadores en la liga española, leyenda del Real Madrid; y el campeón con Brasil en Corea Japón 2002, Roque Júnior quien fue el encargado de develar el trofeo.

Patricio Caso, vicepresidente de asuntos públicos de comunicación y sostenibilidad de Coca Cola México, organizador de la gira, aseguró que la intención de llevar el trofeo a varias ciudades es hacer un homenaje a las mexicanas y mexicanos que trabajan por construir un país mejor y compartir la emoción que provoca el fútbol.

Destacó que el mundial de 2026 será el más grande en la historia y unirá a México, Canadá y Estados Unidos que tienen historia compartida y que han hecho un esfuerzo para poner la región en los ojos del mundo.

Señaló que iniciar la gira en Guadalajara significa que “México, está de pie, que Jalisco, está de pie y que Guadalajara, está de pie. Y vamos a hacer de este el mejor mundial que haya existido y Guadalajara va a ser la joya de la corona”, enfatizó.

Tras la inauguración cientos de personas entraron a admirar la Copa del Mundo y también a disfrutar de una experiencia en la que se muestran los balones, los afiches y diversos artículos que han sido utilizados en las diversas ediciones de la Copa del Mundo.

El trofeo estará en Guadalajara hasta el 2 de marzo, para luego visitar León, el 4 y 5 de marzo; Veracruz, el 6 y 7 de marzo; Chihuahua, el 9 y 10 de marzo; Querétaro, el 11 y 12 de marzo; Monterrey del 14 al 17 de marzo; Puebla, el 18 y 19 de marzo; Mérida 21 y 22 de marzo para finalizar en Ciudad de México del 5 al 8 de junio.