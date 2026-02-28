Germán Berterame: Mantener mi nivel me va a llevar a poder estar en el Mundial

"Trato de mantener mi nivel de dar lo mejor desde que llegue acá, yo creo que mantener el nivel que vengo teniendo me va a llevar a poder estar en la lista", afirmó a los medios el jugador nacido en Argentina pero naturalizado mexicano.

Berterame fue el último fichaje del Inter Miami antes del inicio de la temporada de la MLS, procedente del Monterrey, y viene a reforzar una zona donde las 'Las Garzas' ya poseen mucho fuego, con Lionel Messi y Luis Suárez.

El delantero afirmó que "estar al lado de Messi te da un terrible plus y ganas de seguir mejorando" y expresó que la posibilidad de jugar junto al astro argentino fue uno de los principales motivos para fichar por su nuevo equipo.

Sobre Suárez, Berterame señaló que lo va a tomar de ejemplo para mejorar sobre el campo.

"Lo venia viendo en la televisión (...) no deja de sorprenderme. Estando ahora al lado en cada entrenamiento saco lo mejor de él: los controles, la definición o la paciencia que tiene dentro del área", explicó.

Tampoco dejó de lado a Rodrigo De Paul, sobre quien dijo que es un jugador "de mucha jerarquía".

Berterame anotó 68 goles en 153 apariciones desde 2022 con Monterrey y su fichaje por el Inter Miami se anunció el pasado 26 de enero.

El delantero ocupará una plaza de Jugador Designado (Designated Player) y firmó un contrato hasta la temporada 2028-29 de la Major League Soccer, con opción de extensión hasta la campaña 2029-30.