Huijsen inicia la pauta de regreso al grupo

Huijsen, lesionado desde el pasado 20 de febrero en el gemelo derecho, regresó al grupo y probó sensaciones. Su presencia ante el Getafe, partido en el que Álvaro Arbeloa no puede contar en el centro de la defensa con Éder Militao y Raúl Asencio, lesionados, dependerá del entrenamiento del domingo.

El central internacional con España es duda, según informan a EFE fuentes del club blanco, y pasará una prueba definitiva en el último entrenamiento.

Mientras, el delantero francés Kylian Mbappé ya trabaja en su recuperación de la dolencia en la rodilla izquierda que le ha obligado a parar, con el objetivo estar disponible en la eliminatoria ante el Manchester City de octavos de final de la Liga de Campeones.

Junto a Mbappé, son baja ante el Getafe Asencio por la contractura cervical sufrida ante el Benfica, Jude Bellingham, Dani Ceballos y Éder Militao, que prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

El grupo que trabajó a las órdenes de Arbeloa inició la mañana con una sesión de video y trabajo en el gimnasio, antes de trabajar sobre el césped con balón. Tras varios ejercicios de posesión y presión, completaron una parte táctica y un partido final en espacios reducidos.