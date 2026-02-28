La MLS redujo un 72 % el tiempo perdido por lesiones con regla que se aplicará en Mundial

Esta novedad se implementará en el próximo Mundial que acogen Canadá, Estados Unidos y México, según confirmó este sábado la IFAB (International Football Association Board), la asociación que determina la reglas del juego, durante su asamblea anual en Cardiff (Gales).

La MLS informó este sábado en un comunicado de que el tiempo parado relacionado con lesiones "disminuyó un 72 %, pasando de una media de 5-6 momentos pausados por partido a una de 1,5 desde su adopción.

Otra novedad de cara al Mundial será la introducción de una cuenta atrás de diez segundos para las sustituciones, también en vigor en la MLS desde 2024.

En caso de que el jugador remplazado no abandone el terreno de juego en ese tiempo, su sustituto tendrá que esperar para entrar hasta el próximo parón del juego, por lo que su equipo tendrá que jugar con uno menos durante unos instantes.

En ese sentido, la liga de fútbol norteamericana indicó que solo hubo 12 infracciones en 4.346 sustituciones en los 510 partidos que se han disputado desde que se aplica esta norma.

"En 2025, el 99% de las sustituciones ocurrieron en 10 segundos o menos", agregó la MLS.

Ambas reglas fueron primero adoptadas en la MLS Next Pro, la liga de desarrollo y jóvenes promesas de los equipos de la MLS, y posteriormente se trasladaron a la MLS tras comprobar su éxito para aumentar el tiempo de juego efectivo.

"Los datos de la Regla de Tratamiento Fuera del Campo y la Regla de Sustitución Cronometrada han mostrado un impacto significativo en nuestras competiciones, y nos anima ver cómo se han desarrollado y probado medidas dentro de nuestras ligas que ahora se adoptan como parte del deporte a nivel mundial", afirmó el comisionado de la MLS, Don Garber.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio. La final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.