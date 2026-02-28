Nacional-Peñarol: Una tempranera catapulta hacia la lucha por el título

El estadio Gran Parque Central será testigo de un encuentro enmarcado en la cuarta jornada de un certamen que, por el momento, tiene a Central Español como único equipo con puntaje perfecto.

Tras haber empatado su partido correspondiente a la segunda fecha, Nacional saltará al campo con siete puntos acumulados sobre nueve posibles. Peñarol lo hará con uno menos por haber perdido en esa misma etapa.

De acuerdo con esto, el Tricolor sabe que una victoria en casa le permitiría abrir una renta de cuatro unidades sobre su máximo adversario en un torneo que habitualmente se define por muy poca diferencia.

De hecho, el campeón en 2025 aventajó por solo un punto a su escolta y, el que más diferencia sacó en los últimos años, fue al ganador en 2024 al haber conseguido siete unidades más que su más inmediato perseguidor.

Peñarol, por su parte, tiene claro que una victoria no solo le permitiría pasar a Nacional en la tabla, sino que también le daría un importante espaldarazo anímico.

Si bien ganó allí un encuentro de Copa Sudamericana en 2021, su último triunfo por Campeonato Uruguayo en el Gran Parque Central -donde no se jugaron Clásicos entre 1930 y 2020- fue el 14 de octubre de 1928.

Hacerlo nuevamente sería histórico, teniendo en cuenta -además- que ambos equipos han hecho de sus respectivos estadios dos fortalezas a la hora de ponerse frente a frente.

En esta oportunidad, Nacional afrontará el juego con más certezas que dudas. Luis Mejía, Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Tomás Verón Luppi y Maximiliano Gómez serán titulares.

Por su parte, el lateral izquierdo estará ocupado por Camilo Cándido o Federico Bais, Mauricio Vera podría hacer su deut en lugar de Rodrigo Martínez y en el ataque estará Maximiliano Silvera o Nicolás López.

En Peñarol jugarán Washington Aguerre, Emmanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.

Mientras tanto, el mediocampo tendrá por el sector derecho al colombiano Luis Angulo o a Leandro Umpiérrez.

De esta forma, el Tricolor y el Aurinegro se medirán en un partido en el que ambos buscarán dar un primer paso hacia la lucha por el título.

Nacional: Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido o Federico Bais; Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Mauricio Vera o Rodrigo Martínez, Tomás Verón Luppi; Maximiliano Silvera o Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Peñarol: Washington Aguerre; Emmanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Luis Angulo o Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Gastón Togni y Matías Arezo.

Cancha: Gran Parque Central (Montevideo).