10 datos de la jornada 26

Tres de los cuatro goles con los que el Barcelona doblegó este sábado al Villarreal (4-1) llevaron la firma de Lamine Yamal, autor de su primer ‘triplete’ con el conjunto azulgrana, con el que ha anotado 43 tantos en 140 partidos con tan solo 18 años. El equipo de Hansi Flick continúa líder.

Julián Alvarez, goleador decisivo del triunfo por 0-1 del Atlético de Madrid contra el Oviedo en el minuto 94, terminó con 14 jornadas sin batir la portería rival en LaLiga EA Sports, desde el pasado 1 de noviembre, cuando anotó uno de los tres tantos del 3-0 al Sevilla en el estadio Metropolitano.

Aunque había ganado los dos derbis anteriores contra el Sevilla, el Betis tan solo ha vencido tres de sus últimos 16 enfrentamientos contra ese rival, que niveló este domingo un 2-0 en el estadio de La Cartuja (2-2). Fue el quinto empate en sus ocho duelos más recientes entre ambos equipos.

El Athletic Club empató este sábado contra el Rayo en Vallecas (1-1) y se mantiene invicto en las últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports con tres triunfos y dos igualadas para insistir en sus posibilidades europeas tras su reacción. Ha ganado a Levante, Elche y Oviedo y ha empatado con la Real Sociedad y el Rayo en este tramo reciente de la competición liguera.

La Real Sociedad, ganadora por 0-1 contra el Mallorca, logró su victoria número 1.000 en Primera División. Es el octavo equipo en conseguirlo, tras el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Athletic Club, el Valencia, el Sevilla y el Espanyol, según datos del club donostiarra, cuyo primer triunfo fue un 0-3 al Atlético de Madrid, el 17 de febrero de 1929, hace 97 años. Su máximo goleador en esas mil victorias ha sido Satrústegui.

Ni el Elche ni el Espanyol, empatados a dos este domingo en el estadio Martínez Valero, han ganado todavía en 2026, los dos dentro de una secuencia de nueve jornadas sin vencer, con cinco derrotas y cuatro empates el primero y con seis choques perdidos y tres igualadas el segundo.

El Valencia, ganador por 1-0 contra Osasuna, ha sido invencible en siete de sus últimos ocho encuentros en LaLiga EA Sports. Sólo perdió con el Real Madrid, por 0-2. En cambio, venció al Levante y al Espanyol, aparte del conjunto navarro, y empató con el Betis, el Sevilla, el Mallorca y el Elche.

Los dos goles de Carlos Espi, delantero de 20 años del Levante, dieron este viernes una victoria indispensable al conjunto valenciano sobre el Alavés (2-0) en la lucha por la permanencia. El otro tanto del atacante en esta temporada de LaLiga EA Sports también coincidió con una victoria de su equipo, en el 0-3 al Sevilla del 4 de enero.

El Alavés de ‘Chacho’ Coudet encadenó este viernes su cuarta jornada sin ganar, con dos empates y dos derrotas, la última por 2-0 con el Levante. Es su segunda peor racha de la campaña, junto a los cinco choques sin vencer entre mediados de diciembre y enero. Ha ganado dos de sus últimos once partidos en esta competición.

El Mallorca encadenó su cuarta derrota en LaLiga EA Sports, con un 0-1 con la Real Sociedad, que se añadió al 3-0 con el Barcelona, al 1-2 con el Betis y al 2-0 con el Celta, antes de la llegada del entrenador argentino Martín Demichelis, que será el sustituto del destituido Jagoba Arrasate. En el partido de este sábado lo dirigió Gustavo Siviero.