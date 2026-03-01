2-1. El paraguayo Diego Gómez impulsa al Brighton a la victoria

El extremo paraguayo marcó a los seis minutos de juego con un disparo raso al segundo palo tras una asistencia de Pascal Gross.

El Nottingham Forest, que está al borde descenso con una diferencia de dos puntos sobre el West Ham, no tardó en reaccionar y consiguió empatar el partido siete minutos después gracias a una jugada de Igor Jesus que culminó Morgan Gibbs-White con un tiro a una escuadra desde la frontal del área.

Mientras el Forest todavía celebraba el empate, el Brighton se volvió a poner por delante dos minutos después por medio de Danny Welbeck.

El inglés aprovechó una dejada de cabeza de Jack Hinshelwood para darse la vuelta en el área pequeña y definir con un disparo potente para sumar el tercer tanto del encuentro en el primer cuarto de hora.

Los de Fabian Hurzeler pudieron ampliar distancias antes del descanso, pero Matz Sels detuvo con una buena parada un disparo de Kaoru Mitoma.

Los locales pusieron a buen recaudo la ventaja y su guardameta Bart Vebruggen, con tres paradas, solventó las pocas opciones de peligro del Nottingham Forest, que suma cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria.

Con los tres puntos, el Brighton asciende a la undécima plaza, mientras que los de Vitor Pereira se quedan con 27 unidades, solo dos por encima del descenso.