3-3. Gatti deja sin victoria al Roma y alienta a la Juve

El Roma se quedó sin una victoria que tenía en la mano. El gol postrero neutralizó una ventaja de dos tantos que llegó a tener el conjunto romano, que se sostiene en la cuarta plaza de la tabla a la que aspira el Como, quinto, y también el Juventus, a cuatro de distancia. El premio de la participación en la Liga de Campeones está en el aire en una competición que domina el Inter, casi inalcanzable.

El empate premia el esfuerzo del conjunto visitante, que cuatro días atrás dijo adiós a Europa y que está descolgado desde hace tiempo de la lucha por el 'scudetto'. Pocos objetivos le quedan a un club acostumbrado a grandes logros, ahora en una posición secundaria y que obtuvo un premio menor a última hora.

En la Liga de Campeones se quedó a las puertas de una heroica remontada ante el Galatasaray y ahora, de vuelta a Italia, no pasó del empate. Cuatro partidos sin ganar delatan el bache de la Juve.

Es sexto el plantel turinés, al que penaliza en exceso la inestabilidad defensiva y perdió el orden en cuanto el conjunto de Gian Piero Gasperini volvió a tomar ventaja en la segunda parte.

Porque el Juventus mantuvo el tipo al principio, a pesar de que el cuadro giallorossi amenazó con un cabezazo que se fue fuera por poco y un disparo del neerlandés Donyell Malen al que respondió un remate de Weston McKennie pasada la media hora que rozó el palo en la primera aproximación seria de los visitantes.

Tomó ventaja el Roma a cinco minutos del intermedio con un gran tanto del brasileño Wesley Franca, que recibió el balón de Niccolo Pisili y ejecutó un tiro en parábola a la esquina izquierda de Mattia Perin.

A la vuelta de vestuarios el Juventus aceptó el intercambio de golazos y con otro tanto espectacular logró la igualada. Fue del portugués Francisco Conceicao, desde fuera del área, de volea, a pase de Bremer.

Y cuando mejor estaba el Juventus llegaron dos latigazos del Roma para ensanchar el marcador. Tomó ventaja en el minuto 54 por medio del marfileño Evan Ndicka en una acción a balón parado que inició Lorenzo Pellegrini, el asistente.

Diez minutos después, en una contra rápida, un gran pase largo, desde su propio campo, al espacio, de Manu Kone hacia Donyell Malen lo aprovechó éste, que fue más rápido que su marcador y que el portero, y definió a la perfección.

Aún así no se rindió el Juventus, que volvió al partido en el 78, en un balón suelto de un mal despeje de Zeki Celik que empaló Jeremie Boga al segundo palo del meta Mile Svilar, y que encontró el premio en el 94, en la última jugada. En una falta lateral que peinó McKennie, que desvió un defensa y que cayó en los pies de Gatti, que le pegó con el alma para sellar el empate final.

3 - Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Devyne Rensch (Daniele Ghilardi, m.74); Zeki Celik, Bryan Cristante (Neil el Aynaoui, m.74), Manu Koné, Wesley Franca; Niccolo Pisilli, Lorenzo Pellegrini (Bryan Zaragoza, m.90) y Donyel Malen.

3 - Juventus: Mattia Perin; Pierre Kalulu, Bremer (Federico Gatti, m.88), Lloyd Kelly; Francisco Conceiçao (Edon Zhegrova, m.72), Teun Koopmeinters, Khephren Thuram (Fabio Miretti, m.72), Andrea Cambiaso (Lois Openda, m.89); Kenan Yildiz, Weston McKennie y Jonathan David (Jeremie Boga, m.63).

Goles: 1-0, m.40: Wesley Franca; 1-1, m.48: Francisco Conceicao; 2-1, m.54: Evan Ndicka; 3-1, m.65: Donyell Malen; 3-2, m.78: Jeremie Boga; 3-3, m.93: Federico Gatti.

Árbitro: Simone Sozza. Mostró tarjeta amarilla a Wesley Franca, del Roma.

Incidencias: encuentro de la vigésima séptima jornada de la Serie A disputado en el Estadio Olímpico de Roma.