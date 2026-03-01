Alexis, feliz por el empate, espera que Almeyda esté "cuanto antes" de nuevo con el equipo

"Obviamente, el míster es importante. No sé si se le podrán quitar partidos (de sanción tras su expulsión hace tres jornadas ante el Alavés). Cuanto antes esté con nosotros para poder ayudarnos desde el banco, que es muy importante, mejor", declaró a DAZN el internacional chileno del Sevilla.

Respecto al empate en el derbi sevillano, indicó que "con el 2-0 al descanso" debían de "tener calma" y que igualar, al final, a dos "es importante", además de que "en estos partidos" de máxima rivalidad "no hay que entrar acelerados, sino con la cabeza fría, y esperar los detalles y los momentos".

Sobre qué han hablado en el descanso para el cambio del equipo en el segundo tiempo, Alexis afirmó que "la situación estaba complicada", pero han comentado que tenían que "tener calma, la cabeza fría", después de que encajaran "los goles en dos errores al salir a una pelota a la que no había que salir".

Sin embargo, subrayó que, a partir de ahí, el Sevilla empezó "a tener el balón y en el segundo tiempo, con la presión y algunos cambios, salió la cosa bastante bien".

Respecto a la responsabilidad que asume por su experiencia, recordó que ha "jugado en equipos grandes" y que "siempre" trata "de ser protagonista y tener el balón", y recordó que en el Sevilla se ha perdido algunos partidos por lesión, pero ya está "recuperado".

"Gracias al míster que me dio la confianza", dijo Alexis sobre su regreso a la titularidad en el derbi contra el Betis, y añadió sobre su gol de cabeza, que supuso el 2-1 en el minuto 62, que sabe que su compañero "Oso le pega muy bien al balón" y que, cuando "estaban todos mirando cuando controla", hizo "un movimiento al primer palo" para abrirse hueco y marcar. "La pelota que me metió Oso fue impresionante", aseveró.