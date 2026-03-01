Arbeloa no marca plazos para el regreso de Mbappé

"Tenemos muy claro qué es lo que le pasa, qué es lo que ha estado pasando y lo que queremos ahora, que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con máxima confianza y seguridad posible. Volverá en cuanto se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias", dijo en rueda de prensa sin marcar una fecha.

El técnico madridista reconoció que se estudia "día a día" la evolución de Mbappé, sin pensar en estos momentos en su regreso tras ausentarse ante el Benfica y seguir siendo baja frente al Getafe.

"Él va a ir viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose y cómo es la evolución. Ahora mismo es mejor no dar plazos. Son unas molestias que tenemos que ir día a día viendo sus sensaciones. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al cien por cien y cuando eso ocurra, volverá", dijo.

Mbappé no estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, al estar valorando opiniones de un especialista fuera de España. "Kylian no estaba porque tenía permiso de su entrenador", zanjó Arbeloa.