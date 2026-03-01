Arbeloa: "Rodrygo debe ser importantísimo"

"Rodrygo debe ser importantísimo. Lo estaba siendo antes de la lesión y puede ser un jugador fundamental, decisivo. Lleva muchos años demostrando su calidad en el Real Madrid. En banda derecha, izquierda, arriba... en las tres posiciones de ataque nos puede aportar lo que tiene, mucho pie, visión de juego, llegada. Es un jugador muy completo, muy difícil de defender. Nos da muchas posibilidades y tenía muchas ganas de tenerlo de vuelta para que sume minutos y gane importancia en el equipo", dijo.

Arbeloa aseguró en rueda de prensa que no es un técnico con "un sistema cerrado" y que se adapta a las cualidades de sus jugadores para realizar retoques con un punto de partida: "Tienen cabida todos".

"Lo bueno será que, con las diferentes capacidades y condiciones que tienen los jugadores, nos den cosas diferentes. Cuando haces cambios no quitas a alguien porque lo está haciendo mal, es porque quieres otras cosas. La vuelta de Rodrygo nos va a aportar muchas cosas en diferentes posiciones y, en cada una, es diferente a lo que tenemos", valoró.

Se quitó mérito el técnico madridista a la mejoría del nivel de Vinícius Junior, autor de seis tantos en los últimos cinco encuentros, y de nuevo jugador referente del Real Madrid.

"No sé si he tocado yo alguna tecla; el mérito es de Vinícius, que es un futbolista fantástico. Mi único mérito es darle mucha confianza y cariño e intentar que sus compañeros lo busquen y lo encuentren en situaciones donde él pueda sacar su talento y la mayor de sus cualidades. Es encarar, correr a la espalda, tener situaciones de uno contra uno", analizó.

"Es un jugador determinante, fundamental y, como entrenador, lo que trabajo es que cuantas más situaciones encontremos a Vinícius para explotar sus cualidades, mejores seremos y más peligrosos", agregó.

Descartó Arbeloa que en año de Mundial haya jugadores que puedan pensar más en su selección que en el Real Madrid. No ve a nadie jugar con miedo a lesionarse.

"Yo no he entendido otra cosa que dar todo lo que tenía por mi club y, cuando iba con la selección, darlo todo por mi país. No entiendo de futbolistas que guarden fuerzas, que no metan la pierna por miedo a lesionase y que piensen en otra cosa que no sea darlo todo por el Real Madrid. Es lo que me estoy encontrando en el equipo y va a ser así estos meses. No hay mejor manera de prepararse para el Mundial que rendir en tu club. Es lo que espero de los jugadores", aseguró.

Arbeloa reaccionó al sorteo de los octavos de la 'Champions League' que emparejó, una temporada más, al Real Madrid con el Manchester City de Pep Guardiola.

"Va a ser un duelo apasionante entre dos grandes clubes. Es una eliminatoria que a los madridistas les gusta mucho, al Bernabéu, por la entidad del rival. Cuando llegue el momento la prepararemos al máximo sabiendo la exigencia que supone", analizó.

Antes, se centra en superar las dos próximas jornadas de LaLiga, con los duelos ante Getafe y Celta de Vigo, con el foco, de momento, en el enfrentamiento del Santiago Bernabéu ante el conjunto de José Bordalás, al que elogió.

"Sabemos la dificultad del rival, con un entrenador que siempre saca lo mejor de sus jugadores. Es un rival muy incómodo, capaz de hacer partidos muy cerrados y que te lleva a tu terreno. Tenemos que estar muy concentrados. Tenemos muchas ganas de jugar en casa ante nuestro público y de sacar los tres puntos", dijo.

"Bordalás lleva muchísimos años en LaLiga y da igual los jugadores que tenga. Saca el mayor rendimiento. Hace jugar a los equipos fiel a su estilo. Sabes lo que vas a encontrarte enfrente cuando es un equipo suyo. Es un entrenador que, a pesar de no tener mucho balón sus equipos, defienden muy bien. Son el visitante que menos tiros a puerta recibe. Está muy bien trabajado", elogió.

Por último, puso en valor a un centrocampista de la cantera al que conoce a la perfección como Thiago Pitarch, que ha comenzado a tener minutos en momentos importantes con el primer equipo.

"Es un chico que se le ve muy rápido lo que es capaz de dar en poco tiempo. Es extremadamente dinámico, con muchísimo despliegue, trabajo, movilidad. Su mayor cualidad es que tiene una personalidad tremenda. Siempre quiere el balón. Es el jugador que se suele decir que cuando está presionado, no se siente agobiado. Ha jugado minutos muy importantes, entiendo que la gente se extrañe de que debute en una eliminatoria de Champions sin que esté cerrada, pero si lo hace es porque tenía total confianza en él de que iba a hacer lo que le he visto muchas veces".

"Si en vez de dieciseisavos hubiese sido una final, le habría sacado igual porque sé de su personalidad. Los chicos de la cantera lo tienen más fácil para saber lo que quiero de ellos. Nos conocemos bien, llevamos tiempo juntos. Thiago va a seguir disfrutando de oportunidades en el primer equipo. Se gana los minutos", sentenció.