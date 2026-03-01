Barrios, aún seria duda para el Camp Nou

El futbolista, lesionado el pasado 5 de febrero en el duelo de cuartos de final contra el Betis, siguió con su trabajo de recuperación en la sesión de este domingo, sin sumarse todavía al grupo. Ha sido baja en los últimos siete encuentros del equipo madrileño por una dolencia muscular.

El entrenamiento de este lunes, en el Centro Deportivo de Majadahonda desde las 11:30 horas, será determinante para comprobar su disponibilidad para el partido de este martes, en el que sí estará listo Nico González.

El extremo argentino completó su segundo entrenamiento con el grupo después de dos semanas fuera de acción por una lesión muscular en el 3-0 con el Rayo Vallecano. Volverá ante el Barcelona.

También estará listo Matteo Ruggeri, que descansó de inicio frente al Oviedo y que este domingo por la mañana tuvo trabajo alternativo. Se le espera como el lateral izquierdo titular en el Camp Nou.