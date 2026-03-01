Córdoba-Andorra, duelo de necesitados por objetivos dispares en El Arcángel

Los blanquiverdes reciben en un mal momento al Andorra, que está a 2 puntos de la zona de descenso, aunque ganó la pasada jornada al Zaragoza (2-1) para romper una racha de tres partidos perdidos de forma consecutiva. Más allá de la situación del rival, el Córdoba afronta el choque con la exigencia de conseguir una victoria que disipe las dudas generadas.

Tras sus dos últimas derrotas a domicilio, la última el pasado miércoles en el partido de Ceuta aplazado hace unas semanas, el Córdoba, octavo con 41 puntos, quiere reengancharse a la pelea por unos puestos de promoción de ascenso de los que sigue a tiro.

Los cinco goles encajados en Almería (2-1) y Ceuta (3-2) han evidenciado una inusual fragilidad defensiva que el cuerpo técnico cordobesista intentará paliar con el alta médica de jugadores clave en la retaguardia. El entrenador Iván Ania recupera efectivos con la vuelta a la convocatoria de Trilli y Rubén Alves -ya fue citado ante los ceutíes-, quienes dotarán de mayores alternativas a una zaga muy castigada por las bajas esta temporada.

Por el contrario, Ania contará también con las ausencias confirmadas de Fomeyem, Juan María Alcedo, Alberto del Moral y Théo, a quien todavía le falta ritmo de competición pese a estar recuperado de su intervención quirúrgica.

Cordobeses y andorranos llegan al duelo en El Arcángel como los dos equipos que más posesión acaparan de la categoría, por lo que se espera un duelo total por el esférico en el que el Córdoba buscará imponer su fortaleza en casa, donde tan solo ha logrado vencer el Málaga en este 2026, para tratar de sumar tres puntos clave para sus intereses.

El choque servirá para medir la capacidad de resiliencia de la plantilla blanquiverde, que apelará al apoyo de su afición y a la fortaleza mental para superar este bache de resultados a falta de quince jornadas para la conclusión del campeonato regular, con el sueño de pelear por colarse entre los privilegiados que lucharán por ascender a Primera.

Por su parte, el Andorra, después de coger un poco de aire venciendo al Zaragoza y rompiendo una racha negativa de 5 puntos de los últimos 21 en juego, tratará de aprovechar la mala racha del Córdoba en los dos últimos partidos.

El equipo, que cuenta con Carles Manso como cabeza visible de un equipo técnico de trabajo liderado por Gerard Piqué, llega al encuentro con las posiciones de descenso a 2 puntos y, pese a su triunfo contra el Zaragoza por 2-1, sigue con el agua al cuello. Los andaluces ocupan la octava posición, a dos puntos del 'play-off' de ascenso pese a las dos derrotas seguidas.

Los del Principado no podrán contar con los lesionados Edgar González, Álex Calvo y Manu Nieto, pero recupera para este encuentro a Thomas Carrique. El 14 de septiembre, el Andorra dirigido por Ibai Gómez venció por 3-1 en el partido de la primera vuelta con goles de Aingeru Olabarrieta, Min-su y Dani Villahermosa. Por parte andaluza, dirigidos por Iván Ania, marcó 'Petxa' en propia meta, situando el 0-1 en el marcador.

Los andaluces tienen en su plantilla al portero internacional andorrano Iker Álvarez De Eulate, hijo del seleccionador absoluto de la selección de Andorra, y formado en el Andorra antes de recalar en el Gimnàstic Manresa y, posteriormente, en las categorías inferiores del Villarreal.

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Sintes, Alex Martín, Bri; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Goti, Jacobo; y Adri Fuentes.

Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Imanol; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Yeray Cabanzón; Min-su, Jastin García y 'Lauti' De León.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (Comité Vasco).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de Córdoba.