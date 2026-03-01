El derbi andaluz aumenta la distancia con las plazas 'Champions'

Mientras el líder se inspira en el momento de Lamine Yamal y el regreso de Pedri, el Real Madrid idea la forma de vivir sin Mbappé y el Atlético recupera, no sin agobios, el tercer puesto, -empatado a puntos con el Villarreal-, LaLiga parece haber seleccionado ya a los cuatro primeros, al tiempo que acerca al Celta al quinto puesto y mantiene la cuesta abajo del Espanyol.

Con todo en contra, cuando parecía que iba a salir zarandeado de La Cartuja, el Sevilla sobrevivió a un derbi que tuvo de todo. Fue mejor el Betis en un primer tiempo en el que se adelantó con una chilena del brasileño Antony y amplió la ventaja con una gran jugada colectiva culminada por el hispano-mexicano Álvaro Fidalgo. Pero festejó antes de tiempo.

El conjunto de Manuel Pellegrini reanudó el partido pensando en la historia (primera vez en más de un siglo que le ganaría tres partidos oficiales seguidos al Sevilla) y se olvidó de atacar.

Matías Almeyda, que, sancionado, había previsto ver el partido desde el autobús del equipo, tras renunciar al palco en un fondo que le reservó el Betis, decidió dar entrada en el segundo tiempo a Joaquín Martínez 'Oso' y el carrilero cambió el encuentro con sus incursiones por la banda izquierda.

De una de estas salió el pase del primer gol sevillista, que culminó con un precioso remate de cabeza Alexis Sánchez -que aún guarda gotas de la estrella que fue-. Un impulso anímico decisivo que concretó veintitrés minutos después Isaac Romero, con un zapatazo desde fuera del área.

El empate le supo a victoria al Sevilla y amargó a la afición verdiblanca. Antony, despedido como un héroe tras el primer tiempo, cruzó reproches con seguidores béticos al final.

Más allá de las bajas (Borja Iglesias, Pablo Durán, Marcos Alonso y Carl Starfelt), del cansancio tras jugar contra el Paok el jueves o de la solidez mostrada por el Girona en Montilivi, donde incluso cayó el Barcelona, el Celta aprovechó su momento, el viento de cola que le ha impulsado a los puestos europeos y le deja a tres puntos del Betis.

El conjunto de Claudio Giráldez remontó en Girona el gol logrado en el primer tiempo por el ucraniano Vladyslav Vanat, con un potente disparo de Ferran Jutgla (m.58) y un gol en propia meta de Vitor Reis (m.70). Luego, le entregó el protagonismo al meta Ionut Radu, impecable frente a las voluntariosas acometidas locales.

"Es mi trabajo. Siempre en los penaltis estoy tranquilo y sé que voy a marcar". Largie Ramazani explicó de esta forma cómo no le tembló el pulso al tener que repetir el penalti ante Osasuna, después de que José Luis Gayá entrase en el área mucho antes de que lo lanzase y marcase. A la segunda, por el mismo lado, volvió a sorprender a Sergio Herrera, para lograr un gol con el que el Valencia logró tres puntos que le sacan de la zona baja.

Tiene ahora el equipo de Carlos Corberán cinco puntos sobre la zona de descenso que marca el Mallorca, en buena parte gracias a la eficacia del delantero belga, que ha marcado en las tres últimas jornadas.

Elche y Espanyol rivalizaron durante el primer tercio de la competición por ser considerados el equipo revelación. El equipo de Eder Sarabia vivió con comodidad por la zona media de la tabla y el de Manolo González se instaló en Europa y hasta soñó con la Liga de Campeones.

Pero a ambos les ha sentado mal el cambio de año; son los peores de 2026. Incapaces de ganar desde diciembre, el resultado en el Martínez Valero no podía ser más que un empate (2-2). Dos veces se adelantó el Espanyol (Kike García m.4 y Carlos Romero, m.57) y otras tantas igualó el Elche (Marc Aguado m.42 y Rafa Mir, de penalti en el 90).

El partido, además, estuvo detenido cinco minutos tras activarse, una vez más, el protocolo antirracismo. "Viniste en patera", asegura el defensa hispano-marroquí Omar El Hilali que le dijo Rafa Mir, según recogió el acta arbitral.