El español Emilio Alvarez y jugadores extranjeros intentan salir de Irán por Turquía

Otros, como Antonio Adán, ex jugador del Real Madrid, ahora en las filas del Esteghlal FC, pudieron salir el sábado de Teherán antes de cerrarse el espacio aéreo y ya se encuentra en Madrid.

Emilio Alvarez, ex entrenador de porteros del Valencia, Atlético de Madrid, Real Madrid o Manchester United, entre otros clubes, fichó por el Persépolis iraní en julio de 2025.

El Ministerio de Asuntos Exteriores informó el sábado a los españoles que se encuentren en Irán, que cifra en 158, que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles tras los ataques que se están produciendo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) convocó ayer el Gabinete de crisis para establecer medidas de apoyo a los profesionales de este deporte que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio inmersos en el conflicto bélico iniciado en las últimas horas.

Al mismo tiempo, informa la Federación, se han puesto en contacto con las Embajadas de España en estos países para ofrecer todo el apoyo posible a los y las profesionales del ámbito del fútbol que acudan a las mismas.

Paralelamente la RFEF mantiene una comunicación permanente con las Federaciones de fútbol de los Estados que se encuentran en el área de conflicto.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido hasta el momento lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

Hay, al menos, 201 muertos y 747 heridos en Irán, según confirmó un portavoz de la Media Luna Roja a la agencia oficial iraní ISNA.