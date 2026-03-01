El protagonista de la jornada 26: El primer triplete de Lamine Yamal

Lamine Yamal añadió un nuevo registro de precocidad a los ya conseguidos tras asaltar la elite siendo un niño de 16 años. Se convirtió en el jugador más joven que marca un triplete para el Barcelona, rebajando considerablemente el registro de Giovanni Dos Santos, que lo logró con 19 años y 6 días, y el de un mito como Leo Messi, que lo firmó con 19 años y 259 días.

Nunca quiso mirarse en el espejo. Huyó de las comparaciones con Messi. Intentó no asumir esa responsabilidad desde sus primeros pasos, pero Lamine Yamal ha logrado registros que el argentino no consiguió tras dar el salto al primer equipo del Barcelona. Sin techo a la vista, divirtiéndose en el campo y haciendo divertirse a todo el Camp Nou, el salto de calidad que protagoniza en la definición, es un paso más en el crecimiento de un futbolista descomunal.

Superada la pubalgia que le condicionó en una parte de la temporada, la mejor versión de Lamine Yamal asume el liderazgo del Barcelona. Seis tantos en las seis últimas jornadas ligueras para alcanzar la cifra de 18 dianas, igualar su mejor registro anotador sin perder su esencia en el pase con 13 asistencias. Demoledor desde banda derecha para derribar al Villarreal con la facilidad con la que se marchó de sus defensores.

Recital de velocidad, regate y definición. Tres zurdazos para dar forma a su primer triplete en el fútbol profesional e invitar a soñar al barcelonismo con una remontada que sería histórica. El 4-0 encajado en el Metropolitano en la ida de semifinales, convertían en imposible la vuelta, pero con Lamine Yamal en estado de gracia, nadie se atreve a asegurarlo.

"Ahora soy feliz jugando", confesó tras su exhibición. "No lo era y se notaba. Desde hace una semana o así, me encuentro mucho mejor. Me dan ganas de sonreír jugando como hacía tiempo que no me pasaba", añadió tras sentir el peso de la crítica por una mala actuación en la derrota de Montilivi pero levantarse con carácter para volver a impulsar el liderato del Barcelona.

Y todo, condicionado en época de Ramadán, jugando sin poder alimentarse en horas de sol. "Tengo hambre, eh", bromeó tras marcar tres goles que tampoco sacian su apetito de títulos entrando en un momento clave de la temporada en la que se esclarece el camino a los grandes retos del curso con su imagen más determinante.