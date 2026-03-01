El Real Madrid cierra la preparación con Huijsen pero con la ausencia de Camavinga

Álvaro Arbeloa dirigió el último entrenamiento de una semana atípica, con partido de LaLiga el lunes (21:00 horas CET, -1 GMT), con seis ausencias de jugadores del primer equipo y pendiente del estado de Huijsen.

El central internacional con España que el sábado regresó a la dinámica de grupo en una parte del entrenamiento, aumentó la carga de trabajo para decidir si está en condiciones de jugar ante el Getafe. Se ha perdido los dos últimos encuentros, ante Osasuna y Benfica, por una dolencia muscular en el gemelo derecho.

Su regreso es importante para Arbeloa que, con Éder Militao y Raúl Asencio fuera del equipo por lesión, tan sólo dispone de Antonio Rüdiger y David Alaba como centrales disponibles, y en función de la evolución de Camavinga, podría retrasar la posición de Aurélien Tchouaméni al centro de la zaga.

Camavinga se ausentó del entrenamiento del domingo por un fuerte dolor de muelas y su presencia ante el Getafe está en función de su evolución. No se ejercitó como tampoco lo hicieron Dani Ceballos, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, que prosiguen con sus respectivos planes de recuperación.

Con los jugadores disponibles del primer equipo más la presencia de algún canterano como Thiago Pitarch, al que Arbeloa elogió en rueda de prensa y puede aumentar la carga de minutos ante el Getafe, el técnico terminó de preparar el encuentro liguero y sacar conclusiones para un equipo titular con cambios, para el que recupera al brasileño Rodrygo tras lesión.