El Valencia asume que su equipo júnior no saldrá este domingo de Abu Dabi

La expedición, de más de treinta personas, está a la espera de que se abra el espacio aéreo y de recibir instrucciones para poder salir del país. No obstante, ya se ha negociado su permanencia en el hotel el tiempo que sea necesario.

El equipo júnior del Valencia Basket era uno de los ocho que participaban en un torneo de la Euroliga que fue suspendido tras el inicio de las acciones bélicas.

Según las mismas fuentes, todos los equipos están en un mismo hotel, se encuentran tranquilos y, por recomendación de las fuerzas de seguridad, salen lo mínimo posible del recinto aunque en la zona el tráfico rodado está abierto y los ciudadanos locales se desplazan con cierta normalidad.

El club valenciano está a la espera de que se reabra al espacio aéreo en la zona y saber cuándo puede abandonar Abu Dabi y regresar a España la expedición, conformada por 33 personas entre jugadores, cuerpo técnico, familiares y trabajadores del club.

El equipo junior ‘taronja’ llegó a jugar un partido el sábado por la mañana, a las seis hora española, pero ya no disputó el segundo tras comunicar la Euroliga sobre las 15 horas la suspensión definitiva del torneo.