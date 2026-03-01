Fútbol Internacional
01 de marzo de 2026 - 12:30

Federación Española abre un canal de comunicación para ayudar a afectados en Oriente Medio

Imagen sin descripción

Madrid, 1 mar (EFE).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) habilitó este domingo un canal de comunicación para recibir y atender todas las necesidades de los profesionales del fútbol que trabajan y residen en los distintos países de Oriente Medio, inmerso en el conflicto bélico iniciado en las últimas horas.

Por EFE

Como detalló la RFEF, ayer se constituyó un gabinete de crisis, encabezado por el presidente de la Federación, Rafael Louzán, para establecer medidas de apoyo para entrenadores, jugadores, técnicos y demás profesionales del fútbol, así como sus familias, por lo que habilitó una dirección de correo electrónico (internacional@rfef.es) para tratar de satisfacer las distintas peticiones de los afectados.

Asimismo, la Federación recalcó que está en contacto con las Embajadas de España en estos países para ofrecer "todo el apoyo posible a los y las profesionales del ámbito del fútbol que acudan a las mismas", así como con las Federaciones de fútbol de estos territorios.

De esta manera, desde la RFEF se continuará haciendo un "seguimiento exhaustivo" de la evolución de los acontecimientos, estableciendo las medidas necesarias para ayudar a las personas desplazadas por su profesión a estas áreas de conflicto y "ofrecerles aquello que necesiten".