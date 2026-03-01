Giráldez: "Los dos merecíamos la victoria y quizás lo más justo era el empate"

"Ha sido una victoria muy trabajada. Ha sido un partidazo de los dos equipos, un partido de los que crean afición. Más allá del escudo que defiendas o que sigas ha sido un partido precioso de ver. Ha sido un auténtico partidazo", ha argumentado Giráldez tras superar a un rival "muy complejo en lo táctico".

El técnico celeste ha celebrado que "tener 40 puntos a falta de once jornadas es una locura, una barbaridad y más cómo empezamos la temporada porque la primera victoria llegó en la jornada 10. Es difícil pensar en dos semanas más bonitas que esta, con cuatro victorias y la eliminatoria de la Liga Europa".

"Igual que hace unas semanas parecía que estábamos en un bache ahora no somos el Dream Team", ha añadido Giráldez.

En este sentido también ha reconocido que el Celta está "cerquita" de la salvación y quiere "soñar" con Europa a través de LaLiga Ea Sports y de la Liga Europa y ha afirmado que no va a "dejar de soñar, pero con los pies en la tierra y sabiendo que quedan deberes por hacer, pero que tenemos mucho camino recorrido".

"Sé lo que es certificar la permanencia para un club como nosotros porque soy seguidor del Celta desde que nací y todas las veces que hemos pensado que estábamos salvados a estas alturas hemos acabado con el agua al cuello al final. Tenemos que tener pies de plomo en cada paso", ha recalcado.