La entrega de firmas, primer termómetro para calibrar la fuerza de las candidaturas

Para formar parte oficialmente de la carrera electoral, los cuatro pretendientes al trono de la presidencia azulgrana necesitan pasar el corte de 2.337 papeletas firmadas por los socios que llevan intentando recaudar en las últimas dos semanas.

La cifra de avales presentados, que serán verificados por la junta electoral, se convertirá en el primer termómetro para calibrar la fuerza social de las candidaturas, que serán proclamadas oficialmente el día 5 de marzo.

Consultadas por EFE, ninguna de las cuatro precandidaturas se ha aventurado a dar una cifra aproximada de los avales conseguidos. Confían en que obtendrán los apoyos mínimos para concurrir a los comicios, aunque todavía no se descartan pactos entre los aspirantes a discutir el favoritismo del presidente saliente, Joan Laporta.

No se espera, en cambio, que Daniel Juan y William Maddock, los otros dos socios barcelonistas que también recogieron las papeletas para participar en el proceso, pasen el corte, pues apenas han realizado actos para presentar sus proyectos.

Todo lo contrario al trabajo realizado por los otros cuatro precandidatos, que en los últimos quince días han llenado sus agendas de actos con socios, ruedas de prensa y reuniones para dar a conocer sus respectivos proyectos entre la masa social barcelonista.

El expresidente Joan Laporta ha basado su estrategia en recorrer la geografía catalana para poner en valor la labor realizada en su último mandato, en el que, según insiste en sus intervenciones, él y su junta directiva salvaron el club en un momento crítico.

Bajo el lema 'Defensem el Barça' ('Defendemos el Barça'), el abogado barcelonés ha puesto en valor el trabajo hecho en la parcela deportiva, especialmente en los últimos tres años bajo la batuta del director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', que ha dado su firma a la precandidatura.

También el entrenador del primer equipo, Hansi Flick, ha apoyado el proyecto de Laporta, al que esta semana acompañó en la presentación de 'Así hemos salvado el Barça', el libro del precandidato sobre su último mandato.

El expresidente pasará, salvo sorpresa mayúscula, el corte de las firmas. Falta por concretar si será capaz de superar los 9.625 avales válidos que consiguió en el último proceso electoral.

El principal rival de Laporta en los últimos comicios, Víctor Font, ha apostado en las primeras semanas de campaña por un discurso muy crítico con el legado de la última junta directiva, con ataques directos al presidente saliente, al mismo tiempo que presentaba sus líneas maestras en materia deportiva y social.

De ganar las elecciones, el líder de la plataforma 'Nosaltres' prevé sustituir la actual dirección deportiva por el tridente formado por el analista Carles Planchart, el formador Albert Puig y el preparador físico Francesc Cos.

Asimismo, ha diseñado un plan para reformar los estatutos con el objetivo de fomentar la participación de los socios en los órganos de control de la entidad.

Font, que en 2021 presentó 4.431 firmas válidas, plantea las elecciones como un "plebiscito" a la gestión de Laporta, por lo que ha animado a los otros precandidatos a unirse para no dividir los apoyos críticos con la gestión de la última junta directiva.

Por su parte, el exdirectivo Xavier Vilajoana, que en los últimos comicios obtuvo 2.257 firmas y no llegó a ser candidato, cree que esta vez sí que pasará el corte, aunque en sus declaraciones públicas no descarta un pacto por la presidencia con Font y Ciria, a los que pide "generosidad".

El constructor ocupó distintos cargos de gestión en la primera etapa de Laporta y bajo la presidencia Sandro Rosell, y formó parte de la junta directiva de Josep María Bartomeu, gestionando el fútbol formativo. Quizá por ello su lema electoral apela a la nostalgia: "Preparados para recuperar nuestro Barça".

Su proyecto deportivo está centrado en La Masia como eje vertebrador y complementado con fichajes de primer nivel como el delantero del Bayern Múnich Harry Kane, a quien su equipo ya ha sondeado.

Asimismo, Vilajoana, que actualmente es presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), se ha mostrado muy crítico con el proyecto de ejecución de las obras del Spotify Camp Nou.

En los primeros latidos de la campaña, Marc Ciria, líder de 'Moviment 42' ('Movimiento 42'), ha sido el precandidato que más propuestas ha dado a conocer en los últimos quince días.

El financiero barcelonés dio un primer golpe mediático al instalar una lona gigante en el centro de la ciudad con la imagen de Leo Messi y el mensaje "Ganes de tornar-te a veure" ("Ganes de volverte a ver"), en una clara referencia a la lona desplegada en su día por Joan Laporta cerca del Santiago Bernabeu durante la campaña electoral de 2021.

El regreso de Messi, ya sea como jugador o como embajador, es uno de los puntales del proyecto de 'Moviment 42' para generar 1.500 millones de euros libres de caja en su primer mandato, si gana las elecciones.

Aunque no descarta categóricamente un pacto electoral con otros aspirantes, Ciria ha pedido públicamente a Font y Vilajoana que "se sumen" a su proyecto.

Antes, él y el resto de precandidatos deberán presentar las firmas este lunes en el Auditorio 1899, en el Spotify Camp Nou. Ciria está convocado a las 16:00 horas, Font a las 17:00h, Daniel Juan a las 18:00h, Joan Laporta a las 18:30h, William Maddock a las 19:30h y Xavier Vilajoana a las 20:00h.