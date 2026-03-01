Policía evita dos reyertas entre ultras de ambos clubes con 78 identificados y un detenido

La primera de estas intervenciones preventivas, dentro del dispositivo organizado para velar por la seguridad antes, durante y después de este partido declarado de "alto riesgo", se llevó a cabo la noche del viernes en las proximidades de la Glorieta Olímpica, cuando los agentes detectaron "a un grupo compuesto por unas cincuenta personas vestidas de negro y encapuchados".

La Policía Nacional informó este domingo en un comunicado de que los integrantes de este grupo, "al ver la presencia policial, trataron de huir del lugar", aunque diez de ellos fueron interceptados e identificados como "miembros del grupo ultra Biris Norte (afines al Sevilla FC)".

La nota indica que la segunda actuación policial, que evitó un nuevo enfrentamiento entre radicales de ambos equipos, se produjo la pasada madrugada en la carretera de la esclusa, también en una zona periférica alejada del centro de la ciudad, cuando la Policía detectó a otro grupo integrado por 68 personas.

Según el comunicado policial, éste estaba formado por miembros de grupos ultras del Betis (Supporters), del Atlético de Madrid (Frente Atlético) y del Recreativo de Huelva, "a los que les une su odio a los ultras del Sevilla FC", precisa.

Esta nueva intervención acabó con 68 personas identificadas, 25 vehículos chequeados, una detención y el levantamiento de tres actas por tenencia de armas y de una más por tenencia de drogas.

Además, los policías recuperaron defensas extensibles y numerosas armas blancas y objetos contundentes que fueron hallados en las inmediaciones del lugar de la actuación policial, "preparados para el enfrentamiento", tras haberse desprendidos de ellos los concentrados al observar la llegada de los agentes, añade la nota.

En el dispositivo de seguridad organizado con motivo del derbi sevillano en el Estadio La Cartuja, que se intensifica en las horas previas al partido, participan cuatrocientos agentes de la Policía Nacional, distribuidos en diez unidades operativas, y personal de Bomberos, 061, Guardia Civil, Policía Local y 288 vigilantes de seguridad y 169 auxiliares del Betis.