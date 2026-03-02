Coudet dirige entrenamiento del Alavés con normalidad pese a los rumores de marcha a River

El técnico saltó al terreno de juego de la ciudad deportiva de Ibaia (Vitoria) y lideró la sesión preparatoria del conjunto vasco de cara al partido que disputará ante el Valencia el próximo domingo.
El preparador estuvo acompañado de su cuerpo técnico después de dos días de descanso, tras la derrota por 2-0, cosechada ante el Levante la pasada jornada.
El técnico aseguró en la rueda de prensa previa de este encuentro que no había contactado con nadie de River Plate.
Su agente Christian Bragarnik ratificó estas palabras, pero confirmó a ESPN que, horas después de finalizar el partido, el club ‘millonario’ le preguntó por la situación del entrenador.
Eduardo Coudet finaliza contrato en junio de 2026.