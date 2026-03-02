Devontae Cacok, elegido mejor jugador de febrero de la Liga Endesa

Cacok, que debutaba este año en la Liga Endesa, se ha convertido en uno de los líderes del equipo y se une en su título al técnico del UCAM Murcia, Sito Alonso, que fue elegido como el mejor entrenador de febrero.

El conjunto universitario comenzó su andadura en febrero ante el Barça, al que Cacok castigó con 23 puntos y 5 rebotes, recibiendo así un 25 de valoración.

En la jornada 19 ante Río Breogán logró hasta 31 créditos de valoración tras exprimir al máximo los 19 minutos que estuvo sobre la cancha en donde logró un total de 24 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias además de recuperar tres balones durante el encuentro.

Durante la última jornada del mes, el jugador de origen jamaicano lideró al equipo murciano ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos donde logró acabar el partido con 21 puntos, 7 rebotes y 1 asistencia para recibir 25 créditos de valoración.

Además, el UCAM Murcia también venció sus respectivos encuentros en la Copa Europea ante el Trefl Sopot y el Rostock aunque cayó eliminado de la Copa del Rey en los cuartos de final ante el FC Barcelona.

Tan solo el jugador madridista Mario Hezonja ha sido capaz de plantar cara al norteamericano que ha logrado una valoración media de 23,5 créditos por partido, muy lejos de los 27 créditos que ha promediado Cacok.

A sus 29 años, el estadounidense se recuperó de una grave lesión en la rodilla y tras un año sin jugar ha recuperado su mejor nivel en la liga española.