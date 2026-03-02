El argentino Batista quiere a una Costa Rica "intensa" y "protagonista en cualquier campo"

"Estoy muy feliz de poder estar al frente de una selección tan importante, con muchas ganas e ilusión y con la responsabilidad de hacer las cosas muy bien", expresó el entrenador argentino de 55 años de edad, quien viene de dirigir a la selección de Venezuela entre 2023 y 2025.

Batista, quien fue presentado oficialmente este lunes en el Teatro 1887 del estatal Centro Nacional de la Cultura, prometió "mucho trabajo y sacrificio" para conseguir el objetivo final que es la clasificación al Mundial del 2030 con una selección a la que quiere imprimirle intensidad y una idea de juego clara.

"Que sea una selección protagonista en cualquier campo de juego, en cualquier país; una selección intensa que sepa lo que tiene que hacer en el campo de juego, con jugadores que tomen buenas decisiones más allá de cualquier sistema o táctica que podamos desarrollar en distintos partidos", declaró.

Batista advirtió que en la selección no juega cualquier futbolista, por lo que exigirá a los jugadores "mucho convencimiento" de la importancia de vestir la camiseta nacional, además de "disciplina, valores y conducta".

El entrenador argentino se declaró "preparado para lo que viene" tras haber acumulado experiencia varias selecciones como la sub-20 y la sub-23 de Argentina, con la que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y la absoluta de Venezuela entre 2023 y 2025.

La oportunidad de dirigir a Costa Rica "me llega en un momento bueno, adquiriendo cada vez más experiencia, con un recorrido importante en distintas selecciones que me han hecho crecer muchísimo. Me siento preparado para el reto de este proceso, de este proyecto que inicia hoy", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, expresó que Batista "es una gran elección" y que el Comité Ejecutivo se siente "muy ilusionado y esperanzado" con el nuevo proceso de la selección de Costa Rica tras no clasificar al Mundial de 2026.

Está previsto que Batista comience su proceso con los amistosos ante Jordania e Irán, programados en la ciudad de Aman el 27 y 31 de marzo próximo, respectivamente. Sin embargo, debido a la guerra que se ha desatado en oriente medio, la FCRF informó que la realización de estos partidos está en análisis.

El otro amistoso que tiene pactado Costa Rica es el del próximo 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.

La FCRF anunció el pasado sábado a Batista como el nuevo seleccionador tras analizar una terna final en la que también estuvieron el neerlandés Patrick Kluivert y el español Robert Moreno.

Costa Rica se quedó sin seleccionador en noviembre pasado cuando la FCRF no renovó el contrato del mexicano Miguel 'Piojo' Herrera tras no clasificar a los Ticos al Mundial de 2026.