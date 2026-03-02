El Barcelona de Ecuador va por la hazaña ante el campeón de 2024, el Botafogo

Tras la gran remontada barcelonista en la fase anterior contra Argentinos Juniors en la definición por penaltis en el estadio Diego Armando Maradona de Argentina, el cuadro ecuatoriano creció en motivación y apunta a ganar la serie contra el Botafogo que eliminó al Nacional Potosí, de Bolivia.

Si bien, el Barcelona alcanzó el gran envión en la Libertadores, el equipo se encuentra en pleno engranaje futbolístico, que comenzó en enero pasado con la contratación del técnico, el venezolano César Farías, y la incorporación de la mayoría de los jugadores titulares de la actual temporada.

Por lo que el choque contra el 'Fogáo' será el quinto partido oficial de Barcelona, el tercero por la Libertadores y segundo en la liga profesional ecuatoriana en la que ganó 1-0 a Técnico Universitario y perdió, ayer domingo, con un equipo de suplentes por 2-1 ante Deportivo Cuenca.

Más que un buen funcionamiento colectivo, el cuadro guayaquileño viene dependiendo del buen nivel individual que van armando pequeñas sociedades de juego con lo que está alcanzando resultados importantes.

Entre los jugadores destacados en los partidos del torneo sudamericano estarán el portero venezolano José Contreras, el defensa paraguayo Javier Báez, los centrocampistas Jhonny Quiñónez, el argentino Milton Céliz y en ataque el argentino Darío Benedetto y el paraguayo Héctor Villalba.

El gran ausente en los partidos de ida y vuelta contra el Botafogo será el centrocampista juvenil Johan García, que sufrió la factura de peroné durante el partido ante Deportivo Cuenca.

El Botafogo, campeón de la Libertadores 2026, una vez superada la segunda fase ante Nacional Potosí boliviano, procurará apoderarse del billete para la fase de Grupos.

El técnico del Fogáo, el argentino Martín Anselmi, volverá a enfrentar al Barcelona en procura de retener el invicto, pues con el Independiente del Valle lo derrotó en una ocasión y empató dos partidos en la disputa de la liga profesional ecuatoriana entre 2022 y 2023, respectivamente.

Entre las figuras que se destacan en el Botafogo, estarán el goleador del equipo en la liga brasileña, Danilo Oliveira, con 4 anotaciones en la liga local y una en la Libertadores, junto al extremo derecho Alex Telles, autor de un gol en el partido vuelta ante el cuadro boliviano.

En la reciente fecha de la liga brasileña, el Botafogo suspendió su partido ante Vitória, por lo que con tres fechas disputadas está decimocuarto en la tabla de posiciones con 3 puntos, siete menos del líder, Palmeiras, pero empató 0-0 el sábado pasado ante el Boavista por el Campeonato Carioca.

El equipo de Anselmi procurará tomarse la revancha ante Barcelona que le ganó por 2-0, en Brasil, en la disputa de la Libertadores de 2017 y del empate por 1-1 en Guayaquil.

El partido se disputará este martes desde las 19.30 horas local (00.30 GMT del miércoles), en el estadio Monumental de Guayaquil, de propiedad del Barcelona, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y la asistencia desde el VAR de su compatriota David Rodríguez.