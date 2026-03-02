José Mataix: "Estamos muy tranquilos. La vida en Arabia continúa con total normalidad"

"Estoy bien, la verdad. Tranquilo, aquí no hay mucha historia a pesar de que estamos en medio del conflicto", destacó el español.

Su familia desde España asiste "preocupada" a la situación ante el aluvión de noticias que llegan desde la zona, lo que Mataix intentó rebajar: "Tenemos que dar voz de lo que nos está pasando, pero sin ser alarmistas".

El técnico español señaló que el Ministerio del Interior saudí mantiene a los ciudadanos muy informados cada poco tiempo y transmite "mucha tranquilidad", por lo que la vida allí continúa totalmente y no prevén que ocurra nada, comentaba el entrenador de Sax (Alicante).

"Vengo con la camiseta del club porque hemos entrenado con absoluta normalidad y sorprendentemente los jugadores están muy tranquilos, están acostumbrados, pero nunca se sabe", destacó Mataix, quien atendió a EFE por videollamada.

El técnico alicantino señaló que desde España sólo le ha contactado la Federación Española de Fútbol (RFEF), que le ha dado "mucha tranquilidad, su disposición e informarnos de la situación actual", pero ninguna otra institución.

Mataix planteó volver a España, pero pensó que era "lo más peligroso", ya que en tierra no ocurre nada, pero el espacio aéreo está "muy complicado", debido a la guerra moderna con el uso de drones y misiles.

"Esta mañana hemos sentido la explosión a 40 kilómetros de casa y nos hemos asustado, porque la refinería de Aramco es un objetivo militar, pero nos aseguraron que los civiles no iban a atacar, así que por esa parte estamos tranquilos", apuntó.

Recordó que hay "casi 20 o 30" españoles en la zona, entre los que destaca el exjugador del Real Madrid y actual capitán del Al-Qadsiah, Nacho Fernandez, quien hasta diciembre tuvo como entrenador al también ex del Real Madrid José Miguel González 'Míchel'.

"Estamos todos con incertidumbre, no estamos asustados porque vemos a la gente haciendo su vida normal", aseguró Mataix, quien resaltó que las calles están "abarrotadas" cuando los ciudadanos saudíes rompen el ayuno debido por el Ramadán (período religioso musulmán).

Mataix quiso mandar un mensaje de calma y tranquilidad: "Estamos bien, somos conscientes del peligro que hay en una guerra, pero nos tienen muy informados cada día".

Mataix, que pasó por las canteras del Villarreal durante tres años, mismo tiempo que afrontó después en Singapur, indicó que estar ahora en Arabia Saudí le ha abierto "mucho la mente" tanto a nivel personal como profesional.

A nivel deportivo, donde afronta una única liga, en un país enorme y con muchos viajes, está "muy contento", porque señaló que "no esperaba" el talento que hay allí.

Y sobre las diferencias que ve con el fútbol español, destacó "la velocidad y el cómo se juega, no porque no tengan calidad o capacidad, sino porque la decisión es mucho más lenta".