Luis Figo: "Vivimos en un mundo convulso que el deporte puede cambiar"

"Vivimos en un mundo convulso que el deporte puede cambiar por los valores que tiene, por la alegría", afirmó en una conferencia de prensa previa a su participación en la Copa de Leyendas de este martes.

Figo se refirió a los hechos violentos que sucedieron el pasado 22 de febrero, especialmente en Guadalajara, capital de Jalisco, tras un operativo para capturar al capo de la droga Nemesio Oseguera 'El Mencho', que pusieron en duda la disputa del partido que enfrentará a exjugadores de Real Madrid y Barcelona.

"Fueron días difíciles en esta ciudad, lo que a todos nos preocupó. Al final de cuentas se realizará este evento y yo creo que hay que hablar e intentar transmitir una imagen de lo que es la ciudad", destacó.

La Copa Leyendas, que se disputará por primera vez en Guadalajara, reunirá a figuras como Carles Puyol, Fernando Hierro, Fernando Morientes, Iker Casillas, Rafael Márquez, Xavi Hernández y Figo en el Estadio Akron, una de las sedes del Mundial 2026.

El encuentro ha levantado mucha expectación entre el público mexicano, que desea acercarse a algunos de los jugadores más representativos de los últimos años. Se espera un estadio lleno y la asistencia de al menos 9.000 personas procedentes de otros estados de México, de acuerdo con la empresa organizadora.

El excapitán del Barcelona Carles Puyol señaló que esperan "un gran ambiente". "Conozco perfectamente la pasión que hay aquí en México y en Guadalajara. El Barça contra Madrid siempre es especial y estoy seguro de que la gente va a disfrutar de un bonito espectáculo, nosotros dentro del terreno de juego también lo vamos a disfrutar", añadió.

El mexicano Rafael Márquez, exjugador del Barcelona, subrayó que este duelo traerá a Guadalajara algo de la pasión que despierta uno de los clásicos más conocidos del mundo.

"Para mí es muy especial, para nosotros también sigue siendo un clásico, que hay rivalidad. Dentro de la cancha ya no somos tan amigos, pero fuera de ella sí que lo somos", aseguró.