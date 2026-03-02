Madrugar a las 5:30 e ingesta de proteinas: el Ramadán de Abqar antes de medirse al Madrid

No es la primera vez que lo hace. En España, en Primera División, en su etapa en el Alavés, coincidió con Abde y ambos cumplieron con el Ramadán durante cuatro semanas —cuyas fechas varían cada año en función del calendario lunar islámico— sin alterar su compromiso competitivo.

En 2026, la Comisión Islámica de España fijó el inicio del Ramadán el miércoles 18 de febrero. Desde entonces, y hasta aproximadamente el 18 de marzo, Abqar ha modificado sus hábitos diarios para compaginar la exigencia del fútbol profesional con el ayuno.

Su jornada comienza ahora a las 5:30 horas, cuando se levanta para ingerir alimentos antes del amanecer. A partir de ese momento no puede comer ni beber agua hasta alrededor de las 19:00 horas, cuando se pone el sol. Es entonces cuando rompe el ayuno, prioriza la ingesta de proteínas para favorecer la recuperación muscular y vuelve a realizar una última comida sobre las 22:00 antes de acostarse, cerca de la medianoche.

El primer encuentro que disputó este Ramadán fue el pasado fin de semana ante el Sevilla. El choque comenzó a las 14:00 horas, en pleno periodo de ayuno. José Bordalás le otorgó galones en el centro de la defensa y Abqar se mantuvo sobre el césped hasta el minuto 67, cuando fue sustituido por Diego Rico.

Terminó el partido con ligeras molestias musculares, aunque estas no le han impedido entrar en la convocatoria para medirse al Real Madrid. Es duda hasta última hora, pero todo apunta a que será titular en una línea de tres centrales junto a Zaid Romero y Domingos Duarte.

Abqar llegó al Getafe el pasado verano procedente del Alavés. Ha tardado en entrar en hacerse un fijo en las alineaciones de Bordalás y las lesiones tienen parte de culpa. En total, por ellas se ha perdido diez encuentros entre Liga y Copa. Sin embargo, ahora ha encadenado tres titularidades consecutivas y se ha consolidado como una pieza importante para su entrenador.

Fuerte en el duelo, intenso, dominante en el juego aéreo y con buena salida de balón, el internacional marroquí se ha convertido en un recurso clave en la lucha por la permanencia. Su próximo desafío, el Santiago Bernabéu.