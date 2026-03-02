Simeone, sin Barrios para el Camp Nou

El centrocampista internacional español, con una lesión muscular desde el pasado 5 de febrero, se ha perdido los últimos siete encuentros de su equipo y aún no está recuperado para jugar este martes contra el Barcelona, que será su octavo partido seguido de baja.

El resto de efectivos están listos para viajar este martes, incluido Matteo Ruggeri, que completó toda la sesión de este lunes con el grupo después del trabajo alternativo del domingo, y Nico González, una vez superada la lesión muscular que lo ha dejado fuera de los últimos cuatro encuentros de manera consecutiva.