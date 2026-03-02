Una 'start-up' desarrolla avatares digitales con datos genéticos para prevenir lesiones

La empresa catalana especializada en salud de precisión 'Made of Genes' ha presentado este lunes, en el marco del Mobile World Congress, su proyecto "Digital Twins" (Gemelos digitales), que emplea inteligencia artificial para convertir datos biomédicos, registros GPS y dispositivos portátiles en un "gemelo digital" del jugador.

Según ha explicado la cofundadora y CEO, Laura Isús, esta herramienta permite al cuerpo técnico "integrar información genética, indicadores de salud y cargas de trabajo en un único modelo", con el fin de "anticipar el riesgo de lesión, personalizar la nutrición y ajustar la planificación de entrenamientos y competición".

El sistema incorpora, además, biomarcadores procedentes de tecnologías ómicas, como la genómica, la proteómica o la metabolómica, habituales en el ámbito hospitalario, para trasladar al deporte de élite avances propios de la medicina de precisión.

Los algoritmos empleados están diferenciados por sexo, dado que "el patrón de lesiones varía entre hombres y mujeres", ha precisado Isús, y su validación se realiza con datos de futbolistas profesionales en activo.

El proyecto, que lleva años de desarrollo, busca convertir grandes volúmenes de datos (genéticos, epigenéticos, biomédicos, GPS y dispositivos portátiles) en información accionable mediante inteligencia artificial explicable.

Según la doctora, esto permite "personalizar planes nutricionales, prevenir lesiones de forma dinámica y simular distintos escenarios" para apoyar la toma de decisiones del cuerpo técnico, siempre con datos limpios y bien estructurados para garantizar que los algoritmos "sean fiables".

En la mesa redonda participaron el preparador físico del primer equipo del Liverpool, Jack Ade, y el jefe de innovación del Paris Saint-Germain, Ben Simpson, quienes han coincidido en que la clave de la innovación en los clubes pasa por "integrar datos de diferentes fuentes" y "lograr la aceptación de los jugadores y entrenadores" para que las nuevas herramientas sean efectivas.

Por su parte, el responsable del área médica del FC Barcelona, el doctor Gil Rodas, ha señalado que el club catalán lleva "más de 15 años" buscando biomarcadores que permitan anticipar lesiones y mejorar la planificación de los entrenamientos, incorporando progresivamente tecnologías avanzadas utilizadas en hospitales.

Los expertos han subrayado también la capacidad de los "gemelos digitales" para simular distintos escenarios, como la carga de entrenamiento o la disponibilidad para partidos, lo que permite tomar decisiones preventivas y reducir el riesgo de lesiones en el fútbol profesional.

Los responsables del proyecto han apuntado que estos modelos digitales permiten un enfoque "más proactivo" de la ciencia del deporte, pasando de la reacción ante lesiones a la predicción y prevención, integrando fisiología, biomecánica y genética en un único sistema.

Asimismo, Ade ha resaltado que la tecnología facilita "la monitorización en tiempo real de los jugadores", combinando datos de dispositivos portátiles, análisis de video y capturas de movimiento, lo que permite evaluar la carga interna y externa de cada futbolista de forma personalizada.

Isús ha añadido que la integración de datos diferenciales por sexo es "clave", ya que estudios recientes muestran que hombres y mujeres presentan patrones distintos de respuesta al entrenamiento y riesgo de lesión, por lo que los algoritmos se adaptan a estas diferencias para mejorar la precisión de las predicciones.

El proyecto también contempla la colaboración entre clubes y departamentos técnicos para compartir conocimientos y buenas prácticas, "incluso con el Real Madrid", ha bromeado Rodas, con el objetivo de crear herramientas robustas y fiables que puedan aplicarse de manera transversal en distintos equipos y competiciones.