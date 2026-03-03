03 de marzo de 2026 - 18:40
0-0. Los postes frenan al Bournemouth
Redacción deportes, 3 mar (EFE).- Dos remates contra los palos frenaron al Bournemouth, que nada más empató en su estadio contra el Brentford, pese a que dispuso de ocasiones suficientes y fue su noveno encuentro sin perder, pero el tercer empate consecutivo (0-0).
Incluso, en el tramo final, un gol de Evanilson fue bien anulado por un fuera de juego para aumentar la frustración del conjunto dirigido por Andoni Iraola, noveno en la clasificación.
El Brentford es séptimo, a un punto de la sexta plaza del Chelsea.