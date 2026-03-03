0-1. El Sunderland mira a Europa

No piensa en ese objetivo el cuadro de Regis Le Bris, que gracias al tanto logrado de penalti en el último tercio del partido dejó atrás la crisis que le asienta en una zona templada de la tabla.

Todo lo que le llegue a partir de ahora será un premio extra para un recién ascendido con la meta de asentarse en la máxima categoría inglesa.

Todo cambió en pocos minutos. Giró de un lado a otro porque el Leeds, que sumó su cuarto partido sin ganar y encajó su segunda derrota consecutiva, marcó por medio de Joe Rondon, de cabeza, tras una falta lateral lanzada por Anton Stach. Sin embargo, el VAR detectó fuera de juego del goleador y la diana no subió al marcador.

Era el minuto 66. Uno después, una mano dentro del área de Ethan Ampadu, inicialmente inadvertida para el árbitro, fue vista por el videoarbitraje. Penalti que ejecutó el senegalés Habib Diarra.

El gol supuso la victoria del Sunderland, undécimo en la clasificación, a cinco puntos del Chelsea, sexto en la tabla, que tiene un partido menos. El Leeds, decimoquinto, está a seis del antepenúltimo de la tabla, el West Ham, que el jueves visita al Fulham en su encuentro de la vigésima novena jornada.