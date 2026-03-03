Amrabat, ya en Sevilla tras su operación, lamenta que algunos dudaran de su "compromiso"

El centrocampista del Betis, quien regresó el lunes a Sevilla tras seis semanas de convalecencia en su país natal después de ser intervenido el pasado 27 de enero de una lesión en el tobillo derecho, declaró a los medios del club verdiblanco que está "muy contento" de su regreso, ya que "echaba de menos estar aquí, entrenar y ver a toda la gente".

"El entrenamiento fue muy bien. Hoy es un buen día", aseveró el jugador internacional por Marruecos, de 29 años, cedido esta temporada al Betis por el Fenerbahçe turco y que, en su retorno a la Ciudad Deportiva de la entidad bética, hizo carrera continua y ejercicios en el gimnasio, sin tocar balón, dentro de la segunda fase de su rehabilitación.

Sobre su convalecencia en los Países Bajos, Amrabat dijo que "fueron momentos muy difíciles porque, por supuesto", quiere "jugar y ayudar al equipo, pero a veces la vida no siempre es como te gustaría o como esperas", si bien esto le ha enseñado a "tener paciencia" y a saber que, "con un buen plan, el cuerpo puede hacer más de lo que piensas".

Subrayó que ha "trabajado muy duro las últimas semanas, dos veces al día", por lo que confía en que "se vea la recompensa muy, muy pronto", y precisó que todo este tiempo ha estado en contacto con Isco, que también sigue lesionado por aquel percance sin tener aún fecha prevista de reaparición.

Ambos se lesionaron de gravedad tras chocar de forma fortuita en el encuentro de la Liga Europa frente al Utrecht neerlandés, a finales de noviembre, y desde entonces están de baja en el equipo del chileno Manuel Pellegrini, aunque Amrabat sí participó con Marruecos, entre finales de diciembre y comienzos de enero, en tres partidos de la Copa de África, torneo que no pudo acabar por sus dolores persistentes en el tobillo.

Respecto a sus deseos para Isco, el marroquí señaló que reza "todos los días por él" y por que puedan volver a "estar pronto juntos en el campo", tal como afirmó que le transmitió a su compañero tras su operación y como ambos esperan.

También se refirió a los comentarios que hubo en algunos medios y en las redes sociales respecto a si se había reservado para jugar con Marruecos, algo que negó de forma tajante, y recalcó que para él "no era agradable ver que la gente dudara" de su "compromiso".

"Una de las razones por las que mi lesión fue un poco más de lo esperado se debió a que intenté forzar para jugar el derbi contra el Sevilla tres días después y también frente al Barcelona. Hice todo lo posible para jugar con el Betis, pero la lesión no mejoraba y tuve que parar, y lo mismo después" en la Copa de África, aseguró.

"Por supuesto, es mi selección nacional, con la Copa de África en nuestro país. Traté de jugar, hice todo lo posible, y se vio que en dos partidos forcé y jugué con un poco de dolor, pero no pude jugar más. Estás allí con tu equipo, no puedes abandonarlo, estuve con ellos hasta el final y después tuve que pasar por el quirófano", explicó.

Desde entonces, según Amrabat, ha "trabajado muy duro para volver y ayudar al Betis", porque echa "de menos a la afición" y está "deseando" reaparecer, y añadió sobre el infortunio de su lesión y de la de Isco que "la vida es así y tienes que aceptar la situación porque no puedes cambiarla".

"No estoy contento con lo que ha pasado, pero así es el plan de Dios. Creo que todo está escrito para las personas, así que tienes que aceptarlo e intentar hacerlo lo mejor posible. Eso fue lo que hice, y ya casi lo he conseguido", indicó el marroquí, quien pidió al beticismo que "siga apoyando, como siempre, al equipo" porque pueden "hacer algo muy bueno esta temporada".