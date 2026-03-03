CAI y Alianza se mantienen en la cima en la séptima jornada del Clausura panameño

La fecha concluyó este lunes con el choque entre Alianza, que mantiene el liderato del Este con 10 unidades, y San Francisco, penúltimo del Oeste con 7 puntos, después de un excitante encuentro que acabó en empate (3-3).

Antes, la jornada había arrancado el viernes con el enfrentamiento entre el Tauro y el Unión Coclé, que acabó con victoria de este último 1-3, dando inicio a la segunda ronda de duelos interconferencias del campeonato.

Los taurinos, con 9 puntos, y los coclesanos, que acumulan 13, ocupan la cuarta y segunda posición en sus respectivos grupos, tras una jornada donde el equipo de Coclé ascendió posiciones.

El sábado, Plaza Amador, bicampeón nacional, visitó al Veraguas United, sin poder encadenar su tercera victoria consecutiva tras un nuevo empate de la jornada (1-1).

El conjunto placino ha vuelto a descender puestos y es quinto en el Este con 8 puntos, los mismos del elenco veragüense, tercero del Oeste.

Ese mismo día, el Umecit logró ascender hasta la segunda posición del Este con 10 puntos, tras su victoria 3-0 ante el Club Deportivo Universitario, cuarto del Oeste con 7 unidades.

La jornada dominical tuvo como principal atractivo la salida del CAI, que continúa como líder invicto del Oeste con 13 puntos, tras un empate 1-1 frente al Sporting San Miguelito, tercero del Este con 9 unidades y un partido pendiente.

También el domingo, Herrera (Oeste) dio una alegría a su afición con una victoria frente al Árabe Unido de Colón (Este) por 2-1, un resultado que deja sin embargo a ambos equipos en el último puesto de sus respectivas conferencias.