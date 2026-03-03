El Atlético jugará su vigésima final de Copa

Aquel día, con Diego Simeone ya en el banquillo del conjunto rojiblanco, un gol del brasileño Joao Miranda en el minuto 99 dio el triunfo al Atlético, que ahora se medirá al Mallorca en la final de la actual edición, el próximo 6 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

El Atlético ha sido campeón en diez ocasiones de la Copa del Rey: contra el Real Madrid en 1992 (2-0), en 1961 (3-2) y en 1960 (3-1), aparte del 1-2 de 2013; contra el Valencia en 1972 (2-1); contra el Athletic en 1985 (2-1); contra el Mallorca en 1991 (1-0); contra el Zaragoza tanto en 1976 (1-0) como en 1965 (1-0); y contra el Barcelona en 1996, en el doblete (1-0).

En cambio, perdió otras nueve finales del torneo: en 2010 ante el Sevilla (2-0); en 2000 contra el Espanyol (2-1); en 1999 contra el Valencia (3-0); en 1987 contra la Real Sociedad (2-2 y 4-2 en los penaltis); en 1975 contra el Real Madrid (0-0 y 4-3 en la tanda desde los once metros); en 1964 contra el Zaragoza (2-1); en 1956 (2-1) y en 1921 (4-1) contra el AthleticClub; y en 1926 contra el Barcelona, que lo venció por 3-2.

-- LAS 19 FINALES DE LA COPA DEL REY ANTERIORES DEL ATLÉTICO DE MADRID:

2013: Real Madrid 1 - Atlético de Madrid 2 (en la prórroga) en el Santiago Bernabéu de Madrid.

2010: Atlético de Madrid 0 - Sevilla 2 en el Camp Nou de Barcelona.

2000: Espanyol 2 - Atlético de Madrid 1 en Mestalla en Valencia.

1999: Valencia 3 - Atlético de Madrid 0 en La Cartuja en Sevilla.

1996: Atlético de Madrid 1 - Barcelona 0 en La Romareda en Zaragoza.

1992: Atlético de Madrid 2 - Real Madrid 0 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1991: Atlético de Madrid 1 - Mallorca 0 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1987: Real Sociedad 2 (4) - Atlético de Madrid 2 (2) en La Romareda de Zaragoza.

1985: Atlético de Madrid 2 - Athletic Club 1 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1976: Atlético de Madrid 1 - Zaragoza 0 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1975: Real Madrid 0 (4) - Atlético de Madrid 0 (3) en el Vicente Calderón en Madrid.

1972: Atlético de Madrid 2 - Valencia 1 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1965: Atlético de Madrid 1 - Zaragoza 0 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1964: Zaragoza 2 - Atlético de Madrid 1 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1961: Atlético de Madrid 3 - Real Madrid 2 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1960: Atlético de Madrid 3 - Real Madrid 1 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1956: Athletic Club 2 - Atlético de Madrid 1 en el Santiago Bernabéu en Madrid.

1926: Barcelona 3 - Atlético de Madrid 2 en Mestalla en Valencia.

1921: Athletic Club 4 - Atlético de Madrid 1 en San Mamés en Bilbao.